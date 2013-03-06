به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز چهارشنبه در حاشیه اجرای رسمی طرح مشترک پایش و کنترل بازار در پاسخ به پرسش مهر افزود: به همین دلیل در جلسه ای که پنجشنبه هفته گذشته به ریاست رئیس جمهور در بانک مرکزی برگزار شد، تصمیم بر این گرفته شد که مقادیر ارز کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد.

وی تصریح کرد: سایر اولویت های کالاهایی نیز از طریق مرکز مبادلات ارزی، تامین ارز خواهند شد، این در شرایطی است که این مرکز در روزهای گذشته حجم ارز در اختیار خود رابالا برده و چنانچه این روند ادامه یابد آثار بسیار مثبتی درتامین کالاها و کاهش نرخ ارز در بازار خواهد داشت.

به گفته غضنفری، تدابیر خوبی در جلسه پنجشنبه بانک مرکزی اتخاذ شده است که اگر اجرایی شود،جریان ارز در اختیار می تواند تامین کالاهای اساسی را به سرعت دو برابر کند.

وی همچنین در ادامه در خصوص تامین منابع مالی 7 طرح فولادی خاطرنشان کرد: نزدیک به سه هفته قبل جلسه ای در حضور معاون اول رئیس جمهوری و بانکهای عامل برگزار شد که بر این اساس، سقفی از تسهیلات مورد نیاز پرداختی این طرحها مشخص شده و نمایندگان بانکها مکلف شدند تا این منابع را تامین کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر 9 طرح فولادی در آستانه افتتاح قرار دارند که برخی از آنها 90 درصد و برخی دیگر حتی 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما گزارشات نشان می دهد که متاسفانه تاکنون آن مصوبه اجرایی نشده است.

این عضو کابینه دهم از برگزاری جلسه ویژه ای فرداپنج شنبه بعدازظهر به منظور بررسی مجدد تامین اعتبار این طرحها در حضور معاون اول رئیس جمهور خبر داد و افزود: وضعیت را رصد خواهیم کرد و چنانچه نیاز باشد از کمک صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبار کمک خواهیم گرفت.

وی تاکید کرد: طرحهای فولادی متعلق به بخش خصوصی است و چنانچه به مرحله عملیاتی رصد 4 میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد کشور اضافه می کند.

غضنفری در ادامه به برگزاری 400 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و تدابیر ویژه دولت برای تامین و کنترل بازار شب عید اشاره و خاطرنشان کرد: در کنار طرحهایی که دولت در نظر گرفته معاونت بازرگانی داخلی نیز دو طرح دیگر را دنبال می کند که یکی از آنها امروز آغاز شده است که طرح مشترک پایش بازار است و در آن بازرسان به دقت وضعیت را رصد خواهند کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همچنین شورای اصناف کشور چادرهای بازرسی را برای مراجعه مردم برپا خواهد کرد ومانورهای بازرسی آغاز شده است.

به گفته غضنفری، طرح پایش بازار در 31 استان کشور اجرایی خواهد شد که برخی از آنها تا شنبه و برخی دیگر از امروز کار خود را آغاز خواهند کرد.

وی اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح هماهنگی بین 15 دستگاه دولتی و خصوصی است که در حوزه تنظیم بازار نقش دارندضمن اینکه ستاد نوروزی تنظیم بازار نیز به صورت لحظه به لحظه قیمت های بازار را اعلام و به مردم در خرید های نوروزی کمک می کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مردم از انصاف انتظار دارند که هم قیمت و هم کیفیت را بالا ببرند و بر این اساس رضایت آنها را در ایام پایانی سال تامین کنند.