2500 مترمربع از فضای نمایشگاه کتاب به 200 ناشر الکترونیک اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كه در نشست گردهمایی معاونین فرهنگی ادارات كل فرهنگ و ارشاد استانهای سراسر كشور در تهران گفت: كار اجرائی در حوزه فرهنگ با مدیریت فرهنگی بسیار متفاوت است. ما و شما مدیران فرهنگی در استانها باید سمت و سوی خود را از كارهای اجرائی فرهنگی به مدیریت راهبردی فرهنگی سوق دهیم.
وی افزود: برنامه محوری و آموزش نیروی انسانی از راهكارهای مؤثر برای پیشرفت مدیریت فرهنگی است و مدیران و معاونین فرهنگی ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها باید از تمامی ظرفیتهای استانی بهره گیرند و برای پیشبرد اهداف فعالیتهای فرهنگی، برنامههای عملیاتی تدوین کنند.
سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از معاونان فرهنگی ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست برنامههای فرهنگی خود را مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری در پنج حوزه چاپ، نشر، تشكلها، طرحها و فعالیتهای فرهنگی و اقلیتهای مذهبی و دینی به صورت تخصصی هدفمند برنامهریزی كنند.
وی ضمن اعلام آمادگی معاونت متبوعش برای حمایت از وظایف و فعالیت استانها در حوزه مجوزهای چاپ، تشكلهای تمدید پروانه و غیره، افزود: حداكثر وظیفه معاونت امور فرهنگی در حوزه استانها، حمایت از فعالیتهای فرهنگی است.
اسماعیلی ضمن اشاره به برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی كتاب تهران در اردیبهشت ماه سال 1392 تمامی ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامی را به همكاری و همراهی برای هر چه باشكوهتر برگزار شدن این رویداد بزرگ فرهنگی و بینالمللی فرا خواند و گفت: تاكنون برای بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی كتاب تهران 200 ناشر الكترونیك اعلام آمادگی كردهاند كه 2500 متر مربع فضا برایشان در نظر گرفته شده است.
وی در پایان خواستار این شد که مدیران، معاونان و نمایندگان ارشاد استانهای سراسر كشور برای برگزاری نمایشگاه كتاب تهران نقاط قوت و ضعف و تمهیداتی را كه در نظر دارند عنوان كنند.
در این گردهمایی كه بیش از پنج ساعت به طول انجامید معاونین فرهنگی ادارات فرهنگ و ارشاد استانهای سراسر كشور گزارشی از فعالیتها و برنامههای فرهنگی استان خود به سرپرست معاونت امور فرهنگی ارائه دادند.
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