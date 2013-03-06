برترین‌ های مسابقات مینی گلف جام عفاف در قم معرفی شدند

سید محمد علویون در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پیکارهای مینی گلف قهرمانی استان قم با حضور قابل توجه بانوان علاقمند و فعال مینی گلف در قم در مجموعه زمین‌های آکادمی مینی گلف قم به انجام رسید و در پایان از افراد برتر با هدایایی قدردانی شد.

رئیس هیئت گلف استان قم با اشاره به کیفیت بالای این رقابت‌ها اضافه کرد: در پایان این دوره از پیکارها حانیه هاشمی توانست بالاتر از سایر شرکت‌‌کنندگان در جایگاه نخست ایستاده و عنوان قهرمانی مسابقات گلف بانوان قهرمانی استان قم را از آن خود کند.

وی اضافه کرد: مسابقه مینی گلف قهرمانی بانوان قم با عنوان جام عفاف و حجاب با حضور 20 نفر از بانوان گلف باز استان قم در آکادمی مینی گلف مجموعه ورزشی حیدریان برگزار شد که نفرات برتر با اهدای حکم و جایزه مورد تقدیر و قدردانی قرار گرفتند.

علویون با بیان اینکه استقبال خوبی از سوی بانوی گلف باز برای حضور در این رقابت ها انجام گرفته بود، بیان کرد: بعد از حانیه هاشمی، نفر دوم این مسابقات نسرین طلیقی بود تا این بانوی مینی گلف عنوان نایب ‌قهرمانی پیکارهای این دوره را به دست بیاورد و نسرین دانشور راد صاحب مقام سوم شود.

وی با تقدیر از بانوان ورزشکار شرکت‌کننده در این دوره از مسابقات استانی، عنوان داشت: برگزاری این مسابقات در هر دو رشته گلف و مینی گلف منجر به توسعه روزافزون این دو رشته ورزشی می‌شود و زمینه‌ معرفی استعدادهای جدید به ورزش و رشته گلف را فراهم می‌کند.

رئیس هیئت گلف استان قم یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این هیئت را توجه به رشد و توسعه این رشته از طریق تعامل با نهاد‌های آموزشی دانست و تصریح کرد: بعد از حضور موفقیت‌آمیز تیم گلف مردان قم در لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امسال با تیمی قوی‌تر به دنبال صعود به لیگ برتر خواهیم بود.

وی با بیان اینکه قرار بود مسابقات جام عفاف زودتر برگزار شود اما به دلیل انتظار برای افتتاح آکادمی مینی گلف به زمان موکول شد، در ادامه تصریح کرد: مسابقات مینی گلف قهرمانی بانوان قم با عنوان جام عفاف در این دوره، از سطح بسیار بالایی برخوردار بود و جدال گلف‌ بازان شرکت‌کننده موجب کیفیت بالای رقابت‌های این دوره از مسابقات شده بود و اگر با دوره‌های قبلی مقایسه‌ای داشته باشیم سطح کیفی رقابت ها بالاتر بود.

