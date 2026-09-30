به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فغفوری ظهر چهارشنبه در همایش منطقهای مدیران کل صمت غرب کشور به میزبانی همدان با اشاره به ظرفیتهای ویژه معدنی و صنعتی استانهای منطقه اظهار کرد: گذار از استخراج ساده و خامفروشی به سوی ایجاد زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا راهبرد اساسی وزارت صمت است که باید در تمامی برنامهریزیهای استانی با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به میزبانی مطلوب همدان در برگزاری دومین نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایع معدنی این رویداد را راهبردی و مثبت ارزیابی کرد و افزود: حضور فعال و منسجم استانهای همجوار در این نمایشگاه نشاندهنده ظرفیتهای همافزایی منطقهای است و چنین رویدادهایی باید بهصورت مستمر تداوم یابد.
مدیرکل امور استانهای وزارت صمت، رشد شاخصهای تولیدی در حوزههای معدن و صنعت را رسالت اصلی مدیران استانی دانست و تصریح کرد: در راستای جلب و هدایت سرمایهها، تسهیل و شفافسازی دستورالعملهای سرمایهگذاری در دستور کار ویژه وزارت صمت قرار دارد تا موانع بوروکراتیک پیش روی متقاضیان برداشته شود.
فغفوری در خصوص دغدغه صنعتگران و مدیران پیرامون چالش تخصیص ارز یادآور شد: این موضوع در قالب نشستهای فشرده و مستمر در سطح وزارتخانه در حال پیگیری است و در همین راستا بهزودی مصوبات راهگشایی به اداراتکل استانی ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین بر ضرورت پیگیری جدی حقوق دولتی معادن تاکید کرد و گفت: استانها باید با نظارت دقیق و پیگیریهای مستمر سهم قانونی خود از دریافتیهای حاصل از حقوق دولتی معادن را وصول کنند تا زمینه توسعه زیرساختهای مناطق معدنی فراهم شود.
مدیرکل امور استانهای وزارت صمت در بخش پایانی سخنان خود به موضوع ارتقای معیشت پرسنل این وزارتخانه اشاره کرد و خواستار تقویت تعاونیهای مصرف و استفاده از سازوکارهای رفاهی کارآمد برای بهبود شرایط معیشتی کارکنان اداراتکل استانها شد.
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