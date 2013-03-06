هلاکت چندین تروریست خارجی در ادلب و دیرالزور/ خودرو حامل تروریستها در عین التینه منفجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نیروهای ارتش سوریه در چارچوب عملیات تعقیب گروههای تروریستی، بامداد امروز در حومه ابوالظهور در ادلب، شمار زیادی از تروریستهایی را که مرتکب کشتار و ترساندن شهروندان می شدند، به هلاکت رساندند. در این عملیات شماری از تروریستها زخمی شدند.

در این عملیات شماری از تروریستهایی که تابعیت غیر سوری داشتند و به جان و مال مردم ابوالظهور و برخی شهرکها و روستاهای توابع این شهر تجاوز می کردند، به هلاکت رسیدند.

منفجر شدن خودرو حامل تروریستها در منطقه عین التینه

تروریستها صبح امروز یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده را در منطقه عین التینه در حومه دمشق منفجر کردند. این خودرو در مسیر یکی از ایستهای بازرسی ارتش در این منطقه قرار داشت. تروریستها قصد داشتند این خودرو را که پلاک تقلبی داشت، در نزدیکی ایست بازرسی ارتش منفجر کنند که به کشته شدن تمام سرنشینان آن که تروریست بودند ،منجر شد و البته آسیبی به نیروهای ارتش نرسید.

زخمی شدن چند تروریست در روستای الصالحیه

خبر دیگر اینکه، ارتش سوریه صبح امروز با یک گروه تروریستی مسلح در روستای الصالحیه در حومه دیرالزور درگیر شد. در این درگیری شماری از تروریستها زخمی شدند. این تروریستها به غارت و سرقت در روستای مذکور مشغول بودند.

این عملیات به کشته شدن شماری از تروریستها از جمله احمد ملقب به "السلیکی" و زخمی شدن تعدادی دیگر منجر شد.