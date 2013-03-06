پیام تسلیت لاریجانی به همتای ونزوئلایی درپی درگذشت هوگو چاوز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، علی لاریجانی در پیامی خطاب به کابلو روندون دیوسدادو، رئیس مجلس ملی ونزوئلا درگذشت هوگو چاوز را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رئیس مجلس به شرح ذیل است:

جناب آقای کابلو روندون دیوسدادو

رئیس محترم مجلس ملی ونزوئلا

عالیجناب؛

با تاسف فراوان از درگذشت مرحوم هوگو چاوز رئیس جمهور محترم کشور‌تان مطلع شدم. بدین مناسبت مایلم ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی خود و همکارانم در پارلمان اسلامی ایران به جنابعالی، دولت و ملت کشور دوست، جمهوری ونزوئلا از خداوند منان رحمت و مغفرت برای آن مرحوم، صبر و شکیبایی برای بازماندگان و خانواده ایشان خواستارم.

با تلاش و کوشش ارزشمند ایشان فصل جدیدی در حیات سیاسی ملت‌های آمریکای لاتین رقم خورد و مشی استقلال‌طلبی و مبارزه با زور‌گویی قدرت‌های جهانی اینک به گفتمانی نو و پویا میان ملت‌های منطقه آمریکای لاتین تبدیل شده و آینده روشنی را برای‌ آنها رقم زده است.

بار دیگر ضمن ابراز تسلیت، مراتب همدردی خود را به جنابعالی و همکاران محترم‌ شما ابراز می‌دارم.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

جمهوری اسلامی ایران