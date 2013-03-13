  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۱۲

لیگ برتر والیبال؛

ولاسکو به خاطر پرتاب ترقه قهر کرد!

ولاسکو به خاطر پرتاب ترقه قهر کرد!

سرمربی تیم والیبال به خاطر پرتاب ترقه از سوی تماشاگران محل برگزاری دیدار نهایی مسابقات لیگ برتر را به حالت قهر ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نخست مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر میان دو تیم کاله آمل و متین ورامین تا دقایقی دیگر در سالن 12 هزار نفری آزادی آغاز می شود.

* سرمربی تیم  والیبال یکی از تماشاگران این بازی بود که از ساعاتی پیش به سالن آمده بود اما پرتاب ترقه پشت سر وی باعث شد این مربی به حالت قهر محل سالن را ترک کند. پرتاب ترقه در حالی انجام شد که هنوز بازی شروع نشده است. تماشاگران حاضر در سالن 12هزار نفری در جریان دیدار تیم ها پیکان و سایپا در مرحله رده بندی لیگ برتر به کرات فحاشی کردند.

کد مطلب 2018285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها