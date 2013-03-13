ولاسکو به خاطر پرتاب ترقه قهر کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نخست مرحله نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر میان دو تیم کاله آمل و متین ورامین تا دقایقی دیگر در سالن 12 هزار نفری آزادی آغاز می شود.

* سرمربی تیم والیبال یکی از تماشاگران این بازی بود که از ساعاتی پیش به سالن آمده بود اما پرتاب ترقه پشت سر وی باعث شد این مربی به حالت قهر محل سالن را ترک کند. پرتاب ترقه در حالی انجام شد که هنوز بازی شروع نشده است. تماشاگران حاضر در سالن 12هزار نفری در جریان دیدار تیم ها پیکان و سایپا در مرحله رده بندی لیگ برتر به کرات فحاشی کردند.