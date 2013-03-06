درگیری معترضان و نیروهای امنیتی در مقابل سفارت انگلیس/ آخرین ضجه های مبارک برای رهایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع مصری اعلام کردند: ساعاتی قبل میان نیروهای امنیتی حاضر در برابر سفارت انگلستان و شماری از تظاهرات کنندگان در جاده ساحلی نیل درگیری رخ داده است که در جریان آن تظاهرات کنندگان به سمت نیروهای امنیتی بمبهای آتشزا پرتاب کردند.

این منابع افزودند: در هیمن راستا، نیروهای امنیتی برخی از تظاهرات کنندگان را دستگیر کردند. خبر دیگر اینکه تظاهرات کنندگان در میدان التحریر یک اتومبیل را به آتش کشیدند.

از سوی دیگر روزنامه الدیار لبنان گزارش داد: عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان نامه ای از حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر دریافت کرد که در آن مبارک به پادشاه عربستان گفته است که در آستانه مرگ قرار دارد و از وی خواسته که او را به عربستان منتقل کند.

بنا بر گزارش این روزنامه، پادشاه عربستان این نامه را به محمد مرسی ریاست جمهوری مصر فرستاد و بخشش حسنی مبارک را خواستار شد. اما مرسی این درخواست ملک عبدالله را نپذیرفت.

خبر دیگر اینکه دیوان عالی اداری مصر طی حکمی، برگزاری انتخابات پارلمانی را به تعویق انداخت و قانون را به دادگاه عالی قانون اساسی ارجاع داد.