به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه هفته وحدت، تولیت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) با صدور پیامی خطاب به سران کشورهای اسلامی، بر ضرورت تقویت همبستگی میان مسلمانان و مقابله با سیاستهای تفرقهافکنانه دشمنان تأکید کرد.
در این پیام با استناد به آیه ۱۰۳ سوره آلعمران آمده است: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَاتَفَرَّقُوا» و ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) به همه مسلمانان جهان تبریک گفته شده است.
تولیت حرم شاهچراغ(ع) هفته وحدت را فرصتی برای بازخوانی پیام پیامبر اعظم(ص) درباره برادری مؤمنان دانسته و تأکید کرده است که جهان اسلام در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری به همدلی، همزبانی و همپیمانی نیاز دارد.
تفرقه؛ مهمترین آفت امت اسلامی
در ادامه این پیام، با اشاره به تلاش قدرتهای استکباری برای ایجاد اختلافات مذهبی، قومی و سیاسی میان مسلمانان، تصریح شده است که تاریخ نشان داده هرگاه امت اسلامی دچار پراکندگی شده، زمینه برای سلطه و تجاوز دشمنان فراهم شده است.
بر اساس این پیام، تفرقه علاوه بر هموار کردن مسیر تجاوز و ظلم، پیامدهایی همچون عقبماندگی، فقر، وابستگی و تضعیف جایگاه مسلمانان در عرصه جهانی را به دنبال دارد.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) همچنین تحولات منطقه و وضعیت مردم فلسطین و غزه را مورد اشاره قرار داده و دفاع از مسلمانان مظلوم، اعم از شیعه و سنی، را از مهمترین وظایف امت اسلامی دانسته است.
حمایت از ملتهای مظلوم، تکلیف شرعی و انسانی است
در بخش دیگری از این پیام تأکید شده است که حمایت از ملتهای مظلوم، از جمله مردم فلسطین، غزه و یمن، «نه یک انتخاب که یک تکلیف شرعی و انسانی است».
در این پیام همچنین با اشاره به تحولات سالهای اخیر در کشورهای افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و لبنان و حوادث اخیر منطقه، از کشورهای اسلامی خواسته شده است که به جای تکیه بر قدرتهای بیگانه، اتکای خود را به خداوند متعال و ظرفیتهای جهان اسلام معطوف کنند.
تولیت حرم شاهچراغ(ع) با استناد به آیه ۱۱۳ سوره هود، نسبت به تکیه بر قدرتهای ظالم هشدار داده و تأکید کرده است که تجربه تحولات اخیر نشان داده وابستگی به قدرتهای سلطهگر نمیتواند ضامن امنیت و عزت ملتهای مسلمان باشد.
زمان تقویت جبهه اسلام فرا رسیده است
در ادامه این پیام آمده است: «وقت آن رسیده که همه کشورهای اسلامی چشم امید از مستکبران برگیرند و با چنگ زدن به ریسمان محکم الهی، پشت به پشت یکدیگر جبهه اسلام را در برابر دشمنان مشترک تقویت نمایند.»
بر اساس این پیام، رمز پیروزی و سربلندی امت اسلامی در وابستگی به شرق و غرب نیست، بلکه در اتحاد، همبستگی و توکل بر خدای یکتاست.
تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) راه برونرفت از بحرانهای کنونی منطقه را اتحاد و همبستگی کشورهای اسلامی و فاصله گرفتن از قدرتهای سلطهگر دانسته و از رهبران کشورهای اسلامی خواسته است با تکیه بر مشترکات اعتقادی و فرهنگی، زمینه خنثیسازی توطئههای دشمنان را فراهم کنند.
در پایان این پیام تأکید شده است که هرچه پیوند میان ملتهای مسلمان مستحکمتر شود، دستیابی امت اسلامی به جایگاه شایسته خود در منطقه و جهان نزدیکتر خواهد شد.
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