تنها 30 درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم ها است

به گزارش خبرنگار مهر محمد رضا باهنر شامگاه چهارشنبه در زاهدان گفت:عده ای در کشور سعی دارند تا مشکلات اقتصادی بوجود آمده در کشور را به تحریم ها نسبت دهند اما این در حالی است که مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها از 30 درصد تجاوز نمی کند.

وی که به منظور شرکت در یادواره شهید میرحسینی به سیستان و بلوچستان سفر کرده بود در جمع خبرنگاران افزود: بسیاری از مشکلات اقتصادی و فشار ناشی بر مردم برگرفته از برخی سیاست های غلط است .

باهنر گفت:عدم بهره وری در برخی از پروژه ها ، احداث پروژه های کم بازده اما پر هزینه و مدیریت ناکارآمد بخشی از این سیاست های غلط است.

وی با اشاره به اینکه این ناکارآمدی موجب افزایش فشار اقتصادی بر مردم و از بین رفتن بسیاری از فرصت ها و سرمایه ها شده است افزود: بزرگ ترین چالش و نیاز کشور در انتخابات آینده گزینه «کارآمدی» است و لذا این مقوله باید یکی از اولویت های دولت آینده باشد.

صحنه سیاسی انتخابات سه قطبی است

باهنر همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صحنه سیاسی انتخابات در حال شکل گیری است گفت:در صحنه سیاسی انتخابات آینده رقابت ها با سه قطب اصلاح طلب ،اصوالگرا و قطب دولت دنبال خواهد شد.

وی گفت: هر چند که شخص رییس جمهور ادعا دارد که در انتخابات بعدی دخالتی نخواهد داشت اما نوع شعار ها و رفتار خلاف این سخن را در جامعه تداعی می کند.

باهنر افزود:دولت نباید انتخابات را مدیریت کند و یا بواسطه در اختیار داشتن بیت المال جریانی را در جامعه هدایت و یا اعمال کند.

برکناری مدیران در دولت دهم بی سابقه است

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: با نگاهی اجمالی از نخستین مجلس تا کنون مشاهده می شود که برکناری مدیران به خصوص وزرا در دولت نهم و دهم نسبت به ده دوره مجلس در گذشته بی سابقه بوده است.

وی با انتقاد از برکناری و عزل و نصب های بی حد و حساب حتی در سطوح پایین ادارات افزود: تغییرات گسترده و محروم کردن جامعه از مدیران مجرب ظلم به جامعه و مردم است.

وی با اشاره به اینکه ثبات مدیریتی نقش بالایی در بهره وری نیروی انسانی دارد افزود:متاسفانه این ضعف در دولت های نهم و دهم بسیار مشهود است.

اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ممکن نیست

نایب رییس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه موج گرانی و افزایش قیمت ها در حال حاضر اجازه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارنه ها را نمی دهد گفت:در حال حاضر زمینه اجرای مرحله دوم وجود ندارد.

محمد رضا باهنر گفت:دولت شروع خوبی در اجرای مرحله نخست طرح هدفمندی یارانه ها داشت اما این طرح از مسیر خود خارج شد و به درستی اجرا نشد.

وی افزود :در حال حاضر بسیاری از بنگاه های تولیدی با مشکل تولید مواجه هستند و در آستانه تعطیلی قرار دارند و فشار اقتصادی بر خانواده ها افزایش چشمگیری داشته است لذا قبل از اجرای مرحله دوم باید در اجرای این طرح بازنگری کارشناسی انجام شود.

وی با بیان اینکه مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها مخالفت خواهد کرد افزود: در صورت التزام به اجرای این طرح به طور حتم مرحله دوم هدفمندی یارانه ها پس از شش ماهه دوم سال آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.