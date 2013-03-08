کرواسی بیست و هشتمین عضو اتحادیه اروپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه "فرانکفورتر روند شای"، کشور کرواسی بر آخرین موانع عضویت در اتحادیه اروپا غلبه کرده و در اول جولای آتی، بیست و هشتمین عضو این اتحادیه خواهد شد. پیش شرط ورود کرواسی به اتحادیه اروپا توافق این کشور با همسایه اروپایی اش، اسلوونی، بر سر بدهی های بانک اسلوونیایی موسوم به "لیوبلیانا" بود. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، پذیرش عضو جدید باید به تایید همه کشورهای عضو برسد.



وزیران امور خارجه دو کشور کرواسی و اسلوونی بعد از یک مناقشه حدود بیست ساله بر سر این مسئله، توافقنامه ای را در زاگرب تصویب کردند.



"زوران میلانوویچ" نخست وزیر جمهوری کرواسی در این باره اظهار داشت که ما با دوستان اسلوونیایی خود توافق کردیم که به این مناقشات تاریخی پایان دهیم. دیگر هیچ مانعی برای ورود ما به اتحادیه اروپا وجود ندارد. همتای اسلووانیایی وی نیز این موضوع را تایید کرده است.



لازم به ذکر است که به دنبال فروپاشی یوگسلاوی سابق در سال 1990، نظام بانکی این کشور نیز متلاشی شد. بر همین اساس بانک لیوبلیانا که دفتر مرکزی آن در اسلوونی بود نیز از عهده پرداخت بدهی های خود برنیامد. ناتوانی در پرداخت بدهی ها بدین معنا بود که بسیاری از مشتریان بانک سرمایه خود را از دست داده اند.

در آن زمان دولت کرواسی سهم بدهی بانکی لیوبلیانا به مشتریان کروات را برعهده گرفت. بر همین اساس دو بانک کروات در سال 1993 بدهی بانک ورشکسته را به مشتریان کروات پرداخت کردند. بعدها دولت کرواسی به دو بانک مجوز داد تا طلب خود را از دولت اسلوونی مطالبه کنند. دولت اسلوونی بارها از زاگرب خواسته است تا پشتیبانی از شکایت دو بانک کروات علیه بانک های اسلوونی را متوقف کند.



بر اساس توافق به دست آمده، کرواسی شکایت خود از بانک لیوبلیانا را متوقف کرده و در عوض پارلمان اسلوونی نیز تصویب قرارداد ورود کرواسی به اتحادیه اروپا را آغاز می کند، اما اینکه کرواسی چه موقع می تواند به حوزه شینگن وارد شود هنوز مشخص نیست.

