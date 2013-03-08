سپاهان با پیروزی بر صبا موقتا صدرنشین شد/ ملوان از شکست برابر سایپا گریخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال از ساعت 16 امروز جمعه با برگزاری سه بازی همزمان پی گرفته شد که در مهمترین دیدار تیم سپاهان‌‎ اصفهان با دو گل از سد صبای‌قم گذشت و موقتا به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. شاگردان کرانچار با این برد جمع امتیازات خود را به عدد 56 رساندند و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به استقلال در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفتند. صبای قم نیز با 37 امتیاز در رده دهم جدول رده‌بندی ایستاد.

در یکی دیگر از دیدارها که در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد تیم‌های سایپا و ملوان انزلی به تساوی 2 - 2 رضایت دادند. این نتیجه در حالی به دست آمد که ملوان دو بار عقب ماندگی از میزبان خود را جبران کرد. سایپایی‌ها با این تساوی خانگی 36 امتیازی شدند و در رده دوازدهم جدول قرار گرفتند و ملوان هم با 38 امتیاز در مکان نهم جدول رده بندی ایستاد.

در کرمان نیز دیدار تیم های مس و پیکان پس از 90 دقیقه تلاش گلی در پی نداشت تا سهم هر دو تیم یک امتیاز باشد. مس با 42 امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد و پیکان هم با 24 امتیاز تیم شانزدهم جدول رده‌‎بندی لیگ برتر است. نتایج کامل این دیدارها و گلزنان سه مسابقه برگزار شده به شرح زیر است:

* سپاهان 2 - صبای قم صفر

- گل‌ها: امین جهان عالیان(26) و جواهیر سوکای(73)

* سایپا 2 - ملوان انزلی 2

- گل‌ها: سعید دقیقی(15) و مجید ایوبی(69) برای سایپا و سیدجلال رافخایی(46) و آرمان رمضانی(82) برای ملوان انزلی

* مس کرمان صفر - پیکان صفر