170 زندانی در استانهای مختلف عراق آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، "حید السعدی" سخنگوی رسمی وزارت دادگستری با اشاره به آزادی 170 زندانی ، افزود: این زندانیان در استانهای مختلف عراق تحت بازداشت بودند و 8 زن نیز در بین آنها وجود دارد.

در تحولی دیگر، یک منبع امنیتی در شهر موصل از افزایش کشته شدگان درگیریها میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی در میدان الاحرار این شهر خبر داد.

وی با اشاره به ادامه درگیریها میان معترضان و نیروهای پلیس در شهر موصل اعلام کرد: در این درگیریها تاکنون دو نفر از معترضان کشته و 9 نفر دیگر زخمی شده اند.

این منبع امنیتی علت اعتراضات امروز در شهر موصل را بازداشت شیخ "حسین العبید" از شیوخ عشایر الجبور در جریان حضور وی در میدان الاحرار عنوان کرد.

نیروهای امنیتی عراق در پی اعترضات امروز در میدان الاحرار در مناطق نزدیک به این میدام مقررات منع آمد و شد وضع کرده اند.

در تحولی دیگر، حزب کارگران کردستان عراق (پ ک ک) از کشته شدن چهار نیروی ارتش ترکیه در درگیری با عناصر این حزب در مناطق مرزی با عراق خبر داد.