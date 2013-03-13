به گزارش خبرنگار مهر، پروژه سینمایی "لاله" دو روز پیش در پردیس سینمای ملت کلید خورد و اسدالله نیک‌نژاد کارگردان این فیلم سینمایی به همراه پروانه پرتو تهیه کننده و شفیع آقامحمدیان مجری طرح به سئوالات برخی از خبرنگاران موافق و منتقد این پروژه سینمایی پاسخ دادند.

و اما جدیدترین خبرهای از این پروژه این است که تا پایان این هفته یعنی سه روز آینده، این فیلم صحنه‌هایی را در همین لوکیشن فیلمبرداری خواهد کرد و پس از آن ادامه کار در لوکیشن یک هتل یا دانشگاهی پیگیری خواهد شد. قرارست در این دو لوکیشن احتمالی میترا حجار و سارا امیری بازیگر نقش لاله جلوی دوربین بروند. با این اوصاف تا پایان اسفندماه گروه "لاله" پنج لوکیشن را عوض خواهند کرد.

پیش از برگزاری این نشست یک پلان از این فیلم گرفته شد و پیام ایرایی عکاس فیلم سینمایی "لاله" عکس‌های اختصاصی از نخستین روز فیلمبرداری این پروژه را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.

نخستین سکانس از این فیلم سینمایی "لاله" با حضور نیکی کریمی به عنوان چهره شناخته‌شده سینمای ایران با مدیریت فیلمبرداری تورج منصوری مقابل دوربین رفت. در این سکانس که فضای یک دفتر تبلیغاتی را تصویر می‌کند، نیکی کریمی به همراه دو کارپرداز خود وارد دفتر کارش می‌شود.

یکی از نکته هایی که تیم کارگردانی برآن تاکید داشتند این بود که به هیچ عنوان جزئیات هیچ یک از سکانس‌ها مطرح نشود از همین رو به نظر می‌آید که در این پلان نیکی کریمی مدیر این دفتر تبلیغاتی پشت میز کار خود نشسته و با طرف قرارداد خود مذاکره می‌کند.

و اما دیگر بازیگری که در این روز جلوی دوربین رفت سام قریبیان پسر فرامرز قریبیان بود که پس از مدت‌ها زندگی در خارج از کشور به ایران برگشته است. وی که فیلمنامه فیلم "گناهکاران" جدیدترین ساخته پدرش را هم نوشته است، امسال با این فیلم در جشنواره فیلم فجر حضور داشت. حال او با بازی در فیلم جنجالی و پرحاشیه "لاله" قرارست اسم خود را در فهرست بازیگران ایرانی نیز رقم بزند.

سام قریبیان طرف قرارداد نیکی کریمی در سمت مدیر دفتر تبلیغاتی این فیلم سینمایی است که در این نقش جلوی دوربین رفت.

پس از پایان این سکانس اسدالله نیک نژاد به همراه بازیگران خود عکس یادگاری گرفت.

پروژه سینمایی "لاله" درباره لاله صدیق است قهرمان اتوموبیلرانی ایران است که از ابتدای مطرح شدن ایده آن با جنجال‌های زیادی رو به رو شد. اولین انتقادها از آنجا آغاز شد که کارگردانی این اثر را قرار شد اسدالله نیک‌نژاد برعهده بگیرد. منتقدان سابقه کاری وی را مناسب ندانسته و معتقد بودند کارگردان‌های زیادی هستند که سال‌ها در ایران فعالیت کرده و کارنامه درخشانی هم دارند و بهتر است آنها سکان این پروژه را در دست بگیرند.

انتقادهای دیگر به دلیل هزینه سنگین ساخت پروژه بود که هرگز هم به درستی شفاف نشد که رقم‌های میلیاردی که برای ساخت "لاله" گفته و شنیده می‌شود قرارست از کجا تامین شود. برخی اظهارنظرها مبنی بر این بود که نیک‌نژاد بخشی از هزینه فیلم را از منابع خارجی تامین خواهد کرد که این مساله جای سوال داشته و دارد که این منابع چه نهادهایی هستند و آیا در آینده یاعث ایجاد دردسر و حاشیه برای یک فیلم ایرانی می‌شوند یا خیر.

نمایندگان مجلس شوراری اسلامی ایران را باید مهم ترین و جدی‌ترین منتقدان "لاله" دانست که بارها و بارها مخالفت خود را با ساخت این فیلم با چنین شرایطی اعلام کردند و حتی این موضوع وزیر ارشاد و معاون سینمایی وی را درگیر کرد. البته رسانه‌ها نیز در این میان ساکت ننشسته و مطالب انتقادی زیادی را مطرح کردند.

پروژه سینمایی "لاله" در نهایت و با وجود این نقدها جلوی دوربین رفت ولی باید دید آیا این پروژه پیش خواهد رفت؟