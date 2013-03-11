فروش بیش از 3 میلیون بلیت نوروزی اتوبوس/ بیشترین تقاضا برای سفر به ترکیه

شهریار افندی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به پیش فروش بلیتهای نوروزی اتوبوس، گفـت: تا شنبه این هفته 798 هزار و 202 نفر بلیط به صورت پیش فروش اینترنتی و دو میلیون و524 هزار و 768 نفر بلیط به صورت حضوری به فروش رفته است.

وی با اشاره به اینکه در مجموع سه میلیون و322 هزار و 980 نفر بلیط برای اتوبوس برون شهری پیش فروش شده است، بیان کرد: بیشترین تقاضای سفر برای تاریخ‌های 28 و 29 اسفند بوده است و بلیتهای نوروزی از تاریخ 24 اسفند تا 16 فروردین به فروش می رسد.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: بیشترین پیش فروش از سمت تهران برای شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و رشت بوده است.

افندی زاده با بیان اینکه 37 درصد پیش فروش بلیتهای نوروزی مربوط به اتوبوسهای وی آی پی بوده است، گفت: این موضوع نشانگر این است که مردم از خدمات موثر استقبال بیشتری می کنند.

وی در خصوص پیش فروش بلیت سفر به کشورهای همجوار اظهار کرد: بیشترین پیش فروش در حمل و نقل بین المللی مربوط به ترکیه بوده است و پس ازآن کشورهای آذربایجان، ارمنستان، کردستان و گرجستان بیشترین پیش فروش را داشته اند، ضمن آنکه سفر به کشور عراق هم از سوی سازمان حج و زیارت صورت می گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه پیش فروش بلیتهای اتوبوس تا روز آخر ادامه دارد، گفت: متقاضیان سفر با حمل و نقل جاده ای باید توجه داشته باشند که زودتر از موعد سفر بلیط خود راتهیه کنند تا درصورت افزایش تقاضا اتوبوس های فوق العاده برای مسیرها پیش بینی شود.

وی با اشاره به اینکه مسافران می توانند مشکلات خود را در دفاتر پایانه ها و در ترمینالها مطرح کنند، گفت: در نوروز امسال 1400 اکیپ راهداری با 800 دستگاه آمادگی کامل برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی را دارند.