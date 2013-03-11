به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نتایج یک نظرسنجی که توسط روزنامه "کوریردلاسرا" انجام شده، نشان می دهد که اکثریت مردم ایتالیا با خروج از یورو و برگزاری همه پرسی در مورد آن مخالف هستند.

این نظرسنجی که توسط موسسه ISPO انجام شده نشان می دهد که 74 درصد از مردم ایتالیا خواهان ادامه حضور در منطقه یورو هستند و فقط 16 درصد از مردم این کشور خواهان استفاده مجددا از واحد پول سابق ایتالیا یعنی لیره هستند.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، 69 درصد از مردم ایتالیا نیز با برگزاری همه پرسی برای تصمیم گیری در مورد خروج از یورو مخالف هستند.

به نوشته رویترز، پس از مشخص شدن نتایج انتخابات ایتالیا که در آن منتقدین به سیاست های یورو به پیروزی رسیده بودند، نقش این کشور در پول مشترک اروپایی مورد بحث و مجادله قرار گرفته و در این میان برخی از لزوم خروج ایتالیا از حوزه یورو سخن می گویند.