  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

اقرار به حضور تروریست‏‎های فرانسوی در نقاط مختلف جهان

اقرار به حضور تروریست‏‎های فرانسوی در نقاط مختلف جهان

وزیر کشور فرانسه در سخنانی اقرار کرد که شهروندان این کشور در حال همکاری با تروریست های فعال در نقاط مختلف جهان از جمله سوریه و مالی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "مانوئل والاس" وزیر کشور فرانسه در گفتگو با شبکه تلویزیونی BFM اعلام کرد که برخی از شهروندان این کشور در حال همکاری با گروه های شورشی و شبه نظامیان در نقاط حساس جهان از جمله مالی و سوریه هستند.

اقرار وزیر کشور فرانسه به حضور شهروندان این کشور در کنار تروریست های سوری پس از آنکه در هفته گذشته خبرهایی در مورد بازداشت دو فرانسوی در مالی منتشر شد انجام می شود.

والاس در ادامه گفت: افراد و شبکه هایی وجود دارند که در امر انتقال "مجاهدین" به نقاط مختلف جهان فعالیت دارند. این مبارزین پیش از این در افغانستان و پاکستان فعالیت داشتند و امروز در سوریه و مالی دیده می شوند.

بر اساس آمارهای رسمی 80 شهروند انگلیسی نیز هم اکنون در سوریه در حال نبرد با نیروهای دولتی این کشور هستند.

 

 

 

کد مطلب 2016209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها