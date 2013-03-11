به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، "مانوئل والاس" وزیر کشور فرانسه در گفتگو با شبکه تلویزیونی BFM اعلام کرد که برخی از شهروندان این کشور در حال همکاری با گروه های شورشی و شبه نظامیان در نقاط حساس جهان از جمله مالی و سوریه هستند.

اقرار وزیر کشور فرانسه به حضور شهروندان این کشور در کنار تروریست های سوری پس از آنکه در هفته گذشته خبرهایی در مورد بازداشت دو فرانسوی در مالی منتشر شد انجام می شود.

والاس در ادامه گفت: افراد و شبکه هایی وجود دارند که در امر انتقال "مجاهدین" به نقاط مختلف جهان فعالیت دارند. این مبارزین پیش از این در افغانستان و پاکستان فعالیت داشتند و امروز در سوریه و مالی دیده می شوند.

بر اساس آمارهای رسمی 80 شهروند انگلیسی نیز هم اکنون در سوریه در حال نبرد با نیروهای دولتی این کشور هستند.