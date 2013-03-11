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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۱۹

در خراسان رضوي/

کمیته امداد چناران رتبه اول مشارکت در جشن نیکوکاری را کسب کرد

کمیته امداد چناران رتبه اول مشارکت در جشن نیکوکاری را کسب کرد

چناران - خبرگزاري مهر: رئيس کمیته امداد چناران گفت: کمیته امداد اين شهرستان با جذب بیش از 700 میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی جشن نیکوکاری توانست رتبه اول ادارات درجه دو خراسان رضوي را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کوثری صبح دوشنبه در محل كميته امداد چناران اظهار كرد: 55 پایگاه ثابت و سیار مساجد، مدارس، واحدهای تولیدی و میادین سطح شهر توانستند بیش از 700 میلیون ریال کمک مردمی را جمع آوری كنند.

رئيس کمیته امداد چناران افزود: علاوه بر این کمک ها میزان مشارکت صندوق های بسیاری از مدارس به دلیل تعطیلی پنجشنبه و شنبه در این آمار لحاظ نشده است.

کوثری گفت: سال گذشته چناران با جذب بیش از 460 میلیون ریال توانست پس از ادارات مشهد، سبزوار و مه ولات رتبه چهارم را کسب كند.

وي افزود: هم اکنون یک هزار دانش آموز نیازمند تحت پوشش این نهاد حمایتی قرار دارند.

 

کد مطلب 2016228

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