کمیته امداد چناران رتبه اول مشارکت در جشن نیکوکاری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کوثری صبح دوشنبه در محل كميته امداد چناران اظهار كرد: 55 پایگاه ثابت و سیار مساجد، مدارس، واحدهای تولیدی و میادین سطح شهر توانستند بیش از 700 میلیون ریال کمک مردمی را جمع آوری كنند.

رئيس کمیته امداد چناران افزود: علاوه بر این کمک ها میزان مشارکت صندوق های بسیاری از مدارس به دلیل تعطیلی پنجشنبه و شنبه در این آمار لحاظ نشده است.

کوثری گفت: سال گذشته چناران با جذب بیش از 460 میلیون ریال توانست پس از ادارات مشهد، سبزوار و مه ولات رتبه چهارم را کسب كند.

وي افزود: هم اکنون یک هزار دانش آموز نیازمند تحت پوشش این نهاد حمایتی قرار دارند.