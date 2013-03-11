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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

حقی خبر داد:

کانون پرورش فکری برای آموزش دانش آموزان استثنایی به کمک آموزش و پرورش می آید

کانون پرورش فکری برای آموزش دانش آموزان استثنایی به کمک آموزش و پرورش می آید

اراک-خبرگزاری مهر: مدير كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان مركزی گفت: کانون پرورش فکری برای ارائه آموزش های خاص به دانش آموزان استثنایی به کمک آموزش و پرورش استان می آید.

محمد تقی حقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیوند و همکاری کانون و اموزش و پرورش یک ضرورت است افزود: کانون پرورش فکری دارای امکانات و پتانسیلهایی است که می تواند به این کودکان این اموزشها را ارئه دهد.

وی با بیان اینکه مهارت آموزی برای این کودکان که در زمینه هایی چون قصه، داستان و نقاشی از استعدادهای خوبی برخوردارند یک اصل است افزود: خوشبختانه با همكاری و مساعدت بين مديران و كانون اين حركت منجر به اجرای برنامه های متنوع هنری و فرهنگی در مدارس شده است.

47 پایگاه ثابت و سیار آماده خدمت به دانش آموزان

مدير كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان استان مركزی با اشاره به پتانسیلهای کانون اظهار کرد: بيش از 45 پايگاه ثابت، 2 پايگاه سيار و طرح مكاتبه ای كانون در استان در خدمت تعليم و تربيت دانش آموزان است.

حقی همچنین بر لزوم همكاری و پيوند كامل كانون با مدرسه تاكيد کرد و گفت: ارتباط این دو دستگاه سبب پیشرفت دانش آموزان و حرکت آنان به سمت تقویت و شکوفایی استعدادشان خواهد شد.

کد مطلب 2016229

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