کمبود اعتبار ساخت سالن های ورزشی دانش آموزان استثنایی را به تعویق انداخته است

حسین نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سفر سوم هیئت دولت به خراسان شمالی ساخت سه سالن ورزشی مخصوص دانش آموزان استثنایی استان به تصویب رسید و بر اساس برنامه قرار بود این سالن های ورزشی در شهرهای بجنورد، شیروان و آشخانه احداث شود.

وی با بیان اینکه قرار بود ساخت این سالن های ورزشی از ابتدای سال جاری آغاز شود، اظهار داشت: متاسفانه این مهم تاکنون به دلیل کمبود بودجه اجرایی نشده است.

نعمتی تصریح کرد: پیگیری ها برای جذب اعتبارات ساخت این سالن های ورزشی ادامه دارد و در صورت تخصیص بودجه، عملیات ساخت سالن های ورزشی در شهرهای مذکور آغاز می شود.

وی در ادامه در مورد افتخارآفرینی دانش آموزان استثنایی خراسان شمالی در رقابت های ورزشی کشور افزود: در سال گذشته تیم تنیس روی میز دختران کم توان ذهنی خراسان شمالی مقام اول تیمی را در سطح کشور به خود اختصاص دادند و در بخش انفرادی نیز نمایندگان استان موفق به کسب دو مدال طلا و برنز شدند.

این مسئول اضافه کرد: همچنین در رقابت های فوتسال نیز تیم دانش آموزان ناشنوای خراسان شمالی در کشور به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در خراسان شمالی در مدارس خاص استثنایی، هزار و 9 دانش آموز شامل 761 دانش آموز مقطع ابتدایی، 125 دانش آموز راهنمایی و 123 دانش آموز مقطع تحصیلی متوسطه مشغول تحصیل هستند.

همچنین در بخش آموزش تلفیقی و فراگیر نیز در مجموع 278 دانش آموز شامل 146 دانش آموز دارای معلولیت شنوایی، 50 دانش آموز دارای معلولیت بینایی، شش دانش آموز دارای معلولیت جسمی و حرکتی و 45 دانش آموز کم توان ذهنی در 251 کلاس مدارس عادی به همراه دیگر دانش آموزان مشغول تحصیل هستند.

علاوه بر این در بخش دانش آموزان دارای مشکلات ویژه یادگیری نیز 556 دانش آموز در استان شناسایی شده اند که برنامه های درمان و تحصیل این افراد نیز با زمان بندی دقیق اجرا می شود.