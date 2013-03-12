زحمات معلمان مدارس استثنایی مغفول مانده است

سیف الله کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فعالیت مدارس استثنایی جلوه زیبای تعلیم و تعلم است، افزود: آموزش به دانش آموزی که جزو رده استثنایی قرار می گیرد به مراتب دشوارتر از دانش اموزان عادی است اما به زحمات این قشر کمتر پرداخته شده است.

وی اضافه کرد: فعاليت در مدارس استثنايی يك كار ارزشمند است٬ كه با ايثار و فداكاری معلمان در اين مدارس جلوه های زيبای تعليم و تربيت را رقم می زنند.

وی با اشاره به جايگاه خاص معلمان و مديران مدارس استثنايی ادامه داد: باید در راستای عرضه زيبايی های كار معلم و آموزش و پرورش به جامعه تلاش کنیم.

مدير كل آموزش و پرورش استان با اشاره به سند تحول بنيادين آموزش و پرورش٬ گفت: سند تحول تعريفی زيبا، جامع و كاربردی از معلم ارائه کرد٬ كه باید با اجرای مناسب برنامه های تحولی گام به گام به اين تعريف درست دست يابيم.

مهمترین سرمایه انسانی در آموزش و پرورش

کریم زاده آموزش و پرورش امروز را آموزش و پرورش بعد از سند تحول بنيادين دانست و اظهار کرد: بايد جزء جزء فعاليت های آن در محور اين سند تعريف و عملياتی شود.

وی با اشاره به اينكه مهمترين سرمايه های انسانی در آموزش و پرورش قرار دارد٬ تصریح کرد: امروز آموزش و پرورش مهمترين سرمايه يعنی نيروی انسانی عالم، انديشمند و مبتكر و پويا را در اختيار دارد٬ كه بايد از اين ظرفيت به نحو احسن استفاده كند.