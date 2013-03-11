سبک زندگی کنونی در ايران نه اسلامي و نه غربي است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غلامی در جلسه کمیسیون کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان قم که پیش از ظهر دوشنبه در محل استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: سبک کنونی زندگی در کشور ما نه اسلامی است و نه غربی و آنچه وجود دارد ملغمه ای از این دو است.



وی با بیان اینکه این موضوع بسیار آزاردهنده است، گفت: هدف ما باید ارتقای سطح زندگی مردم با توجه به فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی باشد، ما باید الگوهایی که در دینمان داریم را در گسترش سبک زندگی اسلامی به کار بگیریم.



غلامی افزود: الگوی مناسب برای ما زندگی حضرت رسول (ص) و خاندان مطهرایشان است، در کنار این ما علما و دانشمندانی در تاریخ خود داریم که می توانیم در این زمینه از آنها الگوگیری کنیم.



وی با تاکید بر اینکه کلینیک و مرکز تخصصی بهبود سبک زندگی و سلامت که براساس مصوبه این کمیسیون تشکیل خواهد شد باید براساس این تجارب ساخته شود، گفت: از جمله مسائلی که می توان به الگوسازی پرداخت شامل روابط همسایگی، صله رحم، رانندگی و روابط با همسایه ها، الگوی نو معماری اسلامی، طراحی لباس و آرایش، علت کارگریزی و عدم مسئولیت اجتماعی، محکم کاری در تولید و افزایش کیفیت کالاهای داخلی، حقوق رسانه ای و وجدان کاری اشاره کرد.



غلامی ضمن بیان اینکه استانداری باید به کمک سایر نهادها حداقل برای ایام عید بتواند وارد این کار شود، گفت: برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب نیاز به سبک تمدن اسلامی داریم.



در ادامه این جلسه حجت الاسلام عبدالله هاشمی، مشاور امور روحانیون استاندار قم با بیان اهمیت توجه به سبک زندگی اسلامی در این زمینه اظهار داشت: اتاق فکری با ارائه پیشنهادات اعضای این کمیسیون و نهادهای مرتبط در ابتدای سال آینده برای ورود به این عرصه تشکیل می شود.



وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی روی این موضوع تاکید دارند و این از اهمیت بالایی برخوردار است، همه ما باید تلاش کنیم تا این اتاق فکر تقویت شود در این مسیر حرکت درستی انجام گیرد.