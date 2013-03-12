نیکزاد: هشدار می دهم؛ بنگاه های خاطی را پلمب می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، پردیس مرکز شهرستان تازه تأسیس پردیس و به عنوان پرجمعیت ‏ترین منطقه مسکونی شمال شرق استان تهران محسوب می‏ شود که بر اساس آخرین سرشماری جمعیت این شهر 100 هزار نفر است که طبق طرح جامع، تا 600 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.

این شهر در فاصله 17 کیلومتری پایتخت و دامنه رشته کوه‏های البرز بخش عمده ای از طرحهای ساخته شده و در حال احداث پروژه ملی مسکن مهر را در آغوش خود جای داده است.

نشانه های این واحدهای انبوه سازی مسکن را می توان در حین سفر به نوار شمالی کشور و در قالب بلوکهای سیمانی نارنجی و آبی دید.

البته این خانه های الوان که از دور زیبا به نظر می رسند و طبق بیان دولتمردان گویی نوید رفع معضل خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه را سر می دهند، چندان هم بدون مشکل نیستند.

مسائل مختلفی حول محور این ساخت و سازهای انبوه و امکانات زیربنایی و روبنایی این خانه های نوساز وجود دارد که به تدریح به یکایک آنها خواهیم پرداخت، اما در این فرصت بد نیست نگاهی به سودجوییهای برخی منفعت طلبان از این واحدها داشته باشیم؛ واسطه هایی که زالو وار به جان واحد های مسکن مهر افتاده و از فرصتهای به دست آمده برای کسب سودهای کلان و زدن پولهای هنگفت به جیب خود سوءاستفاده می کنند.

تأیید این امر کار چندان دشواری نیست؛ کافی است زحمت سفری یک تا دو ساعته به میدان اصلی شهر پردیس را به خود داده و سری به مراکز متعدد و بی شمار معاملات ملکی بزنید و سراغ یکی از خانه های آماده واگذاری و یا در حال احداث را از مدیران این آژانسهای مسکن بگیرید.

کمیسیون پنج میلیون تومانی از دلالی یک واحد مسکن مهر

به یکی از دفاتر مشاور املاک در پردیس مراجعه کردیم تا در قالب مشتری اطلاعاتی کسب کنیم؛ یکی از صاحبان این دفاتر ضمن معرفی طرحهای مختلف مسکن مهر پردیس انتقال امتیاز آن را امری دشوار تلقی نکرد.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که "مگر انتقال امتیاز مسکن مهر به دیگری غیرقانونی نیست"؟ لبخندی زد و گفت: ما آن را برای شما قانونی انجام می دهیم.

این صاحب دفتر معاملات ملکی ادامه داد: امتیاز این خانه ها تنها یک کاغذ A4 ساده است و افرادی که توان پرداخت اقساط بعدی را نداشته و یا اصولاً از خرید پشیمان شده اند به مشاوران املاک مراجعه کرده و ما مراحل انتقال را با کمی مبلغ بیشتر به دیگری انجام می دهیم.

شاید بد نباشد بدانید این کمی مبلغ بیشتر مورد اشاره بنگاهدار مذکور، رقمی بالغ بر چهار تا پنج میلیون تومان است؛ از این رو، کار دلالی تنها به درون مراکز تجاری محدود نمی شود، بلکه در کوچه و خیابان، با یک موبایل و تبلیغ چند هزار تومانی در روزنامه نیز می توان چنین بازار مکاره و کسب و کار البته مخالف با ضوابط قانونی را برای خود راه انداخت.

دیگر بنگاه دار قدیمی شهر جدید پردیس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: البته نباید فراموش کرد که این انتقال امتیاز واحدهای مسکن مهر به عنوان امری غیرقانونی تنها از سوی تعدادی معدود از بنگاه داران انجام می شود و سایر فعالان در این عرصه انسانهای شریفی هستند که به تنها دنبال نانی حلال برای خانواده خود می گردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر عده ای سودجو شرایط مسکن مهر پردیس را آبی گل آلود فرض کرده و به دنبال صید ماهی هستند.

این صاحب دفتر معاملات ملکی بر لزوم ایجاد بازوهای نظارتی قوی برای برخورد با چنین رفتارهای غیرقانونی و ستمگرانه بر مردم تأکید کرد.

ابطال امتیاز خانه های خرید و فروش شده

وزیر راه و شهرسازی نیز به نظر می رسد دل خونی از این دلال بازیها داشت و در گفتگو با خبرنگار مهر از پلمب بنگاههای معاملات ملکی خاطی خبر می دهد.

علی نیکزاد گفت: قبل از هر چیز باید بگویم که خرید و فروش واحدهای ساخته شده و در حال احداث مسکن مهر به طور کلی ممنوع است.

وی اضافه کرد: حال قصد دارم از همین تریبون به مراکز، دفاتر و بنگاه های مسکن مهر تذکری جدی بدهم که از رفتارهای غیرقانونی پرهیز کنند.

وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: علمکرد فعلی ما در قالب بیانی ارشادی و توصیه‏ ای است، اما اگر این رفتارها ادامه پیدا کند قطعاً دفاتر معاملات ملکی خاطی پلمب می شود.

وی تأکید کرد: مردم بدانند که غیر از شخص وزیر آن هم در شرایط خاص هیچ کسی، تأکید می کنم هیچ کسی نمی تواند خارج از نوبت خانه به کسی بدهد.

نیکزاد تصریح کرد: باید به خریداران و فروشندگان هشدار بدهم که خرید و فروش مسکن مهر حتی برای کسانی که به اصطلاح فرم "ج" آنها سبز است نیز غیرقانونی است.

این متولی مسکن کشور ادامه داد: به طور قطع تا چند صباح آینده در یک بررسی دقیق، موارد اقدام به خرید و فروش مسکن مهر استخراج و امتیاز خاطیان ابطال می شود.