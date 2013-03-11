واحدهای مسکن مهر پرند، اندیشه و پردیس سال آینده تحویل می شود/ افزایش مدت پرداخت وامها

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد بعدازظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح و بهره برداری از تقاطع سپاه شهرستان شهریار اظهار داشت: امروز بیش از 11 هزار و 700 واحد مسکن مهر با اعتبار 480 میلیارد تومان تحویل مردم استان تهران در مناطق پاکدشت، ملارد، پیشوا و ری تحویل داده شد.

وی در تشریح جزئیات این پروژه افزود: 11 کیلومتر تعریض محور چیتگر ، 22 کیلومتر تقاطع غیر همسطح سپاه با احتساب رمپ و لومپ که در مجموع با اعتبار بالغ بر 30 میلیارد تومان افتتاح شد که در کاهش ترافیک محور ورودی شهرستان شهریار تاثیر بسزایی داشته است.

نهایت مالیات در واحدهای مسکن مهر 300 هزار تومان است

نیکزاد در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر میزان مالیات بر ارزش افزوده واحدهای مسکن مهر عنوان کرد: در قراردادهای منعقد شده مربوط به مسکن مهر برای هر واحد بین 250 تا 300 هزار تومان مالیات در نظر گرفته شده که باید در اولین نقل و انتقال توسط افرادی که سند می گیرند، پرداخت شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این مسئله با دستور رئیس جمهور و مصوبه دولت در همه استانهای کشور اعمال می شود که نهایت مالیات در واحدهای مسکن مهر 300 هزار تومان است.

مدت پرداخت وامهای مسکن مهر به 20 سال افزایش یافت

وی با اشاره به افتتاح 11 هزا ر و 700 واحد مسکن مهر در پاکدشت نیز اعلام کرد: در این واحدها بین 10 تا 12 میلیون تومان آورده متقاضیان بود، 22 میلیون تومان هم وام از طرف دولت به صاحبان پرداخت شد تا بتوانند واحد خود را تحویل بگیرند.

نیکزاد با اشاره به اینکه آورده متقاضیان بنا بر متراژ و امکانات واحدهای مسکن مهر متفاوت است، گفت: بنا بر دستور رئیس جمهور مدت پرداخت وامهای مسکن مهر از 15 به 20 سال افزایش یافته که در نتیجه این مسئله، میزان اقساط برای رفاه حال مردم کاهش یافته است.

تحویل واحدهای مسکن مهر پرند، اندیشه و پردیس در سال آینده

این مسئول در تشریح برنامه های سال آینده نیز اظهار داشت: برنامه های گسترده ای برای افتتاح پروژه های عمرانی در سطح کشور برای سال آینده وجود دارد که از جمله آن می توان به اتمام پروژه های در دست احداث طی شش ماه اول سال و تحویل واحدهای مسکن مهر پرند، اندیشه و پردیس اشاره کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر انتقال پایتخت اداری از تهران عنوان کرد: گزینه های متعددی برای واگذاری زمین جهت احداث وزارتخانه و شهرک اداری در پرند وجود دارد که هم اکنون در حال بررسی است.