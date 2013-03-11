پروین اعتصامی هنوز بین اهل قلم و دانشگاهیان ما ناشناخته است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پنجمین دوره جایزه پروین اعتصامی عصر امروز دوشنبه 21 اسفند با حضور سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اسماعیلی سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، محمد اللهیاری رئیس اداره کتاب، علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب، مجید حمیدزاده دبیر علمی جایزه پروین اعتصامی و چهرههای مختلف ادبی و هنری کشور در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار شد.
عباسعلی وفایی عضو هیئت علمی این جایزه گفت: پروین اعتصامی یکی از شاعران گمنام و ناشناخته زن کشورمان است. 10 سال است که برای معرفی او اهتمام ویژه دارند و سعی بر این است که نامش پرآوازه شود اما باید گفت که در میان اهالی قلم و دانشگاهیان ما همچنان ناشناخته مانده است. توجه به آثار پژوهشی خود گواه این مدعی است. اما شان و جایگاه پروین واقعا بالاتر از این است. پروین به معنی واقعی شاعر است اگر شعر را در خدمت معنا و مفهوم بدانیم. او صاحب سبک است و زبانی ویژه دارد. اگر سبک و زبان و موضوع را تم یا زمینه بدانیم، شعر پروین دارای یک تم خاص است.
وی افزود: ما به دیگر شاعران به واسطه احساس یا عوامل دیگر پرداختهایم اما افسوس که آنطور که باید، به پروین نپرداختهایم. جا دارد وزارت ارشاد بیشتر روی این شخصیت کار کند و به اشعارش بپردازد. البته کتابی در این زمینه چاپ شده است اما بیش از اینها باید درباره پروین اعتصامی کار کرد. یک نکته مهم این است که انقلاب اسلامی ایران، در ساحت فرهنگی رخ داد. یکی از نتایج انقلاب هم حضور بیش از پیش بانوان شاعر و نویسنده در عرصه ادبیات بود.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: اگر از سال 1300 تا 1340 را یک دوره، 1340 تا 1357 را یک دوره و از سال 57 تا دهه 70 و روزگار امروز را دوره دیگری بدانیم، در این 30 و چند سال، دهها داستان، رمان و نمایشنامه و شعر از سوی بانوان ادیب کشورمان خلق شده است که با آثار مردان برابری و رقابت دارند. در دانشگاههای کشور هم این مساله وجود دارد و بیتشر دانشجوهای ما را قشر بانوان تشکیل میدهند؛ این موضوع حتی در رشتههای فنی و مهندسی هم صدق میکند و زنان رقابت جانانهای با مردان دارند. امسال هم وقتی برای بررسی آثار پژوهشی در جایزه پروین، پایاننامههای دانشجویی بانوان را از سراسر کشور گردآوری میکردیم، دیدم که انصافا کارهای بایسته و شایستهای انجام دادهاند.
در ادامه این مراسم، حمیدزاده دبیر علمی جایزه پروین اعتصامی گفت: در دوره پنجم جایزه پروین اعتصامی، آثاری را که برای اولین بار در سال 89 و 90 منتشر شده بودند، در 5 حوزه ادبیات داستانی، شعر، ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات نمایشی و ادبیات پژوهشی موررد بررسی قرار دادیم. در جلسه اولیه اعضای هیئت علمی جایزه، گروهها و سرگروههای داوری مشخص شدند و آثار رسیده به دبیرخانه که تعدادشان 6 هزار و 701 اثر بود، تقسیم و داوری شدند. به این ترتیب107 اثر به دوره دوم رسیدند که هر اثر، حداقل توسط 3 داور ارزیابی شدند و در جایی که بین داوران اختلاف وجود داشت، کار به داور چهارم و پنجم هم میکشید.
وی گفت: در این دوره جایزه پروین، بیش از 320 داور آثار رسیده به دبیرخانه را بررسی کردند. در انتها هم 16 اثر انتخاب شدند. از این میان، مولفان یا مترجمان آثاری که موفق به کسب 90 امتیاز شدند، برگزیده و برنده 30 سکه بهار آزادی شدند. از میان آثار دیگری هم که بین 80 تا 90 امتیاز کسب کردند، صاحبان بیشترین امتیازها به عنوان شایستگان تقدیر معرفی شدند که 10 سکه به آنها تعلق میگیرد.
شعرخوانی راهله معماریان و سخنرانی فائزه زهرا میرزا از شایستگان تقدیر این جایزه از دیگر بخشهای این برنامه بود.
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