توطئه های دشمن تاثیری بر اراده ملت ایران ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیجان میرشکار عصر دوشنبه در نخستین یادواره 46 شهید منتسب به کارکنان بیمارستان امام خمینی(ره) ساری با تاکید بر اینکه خدمت خالصانه به خلق خدا از اهداف شهدا بوده است، گفت: شهدا نیازی به تمثال ندارند بلکه آنها خواهان خدمت صادقانه به مردم هستند.

وی با اشاره به وجود بیش از 10 هزار شهید در استان مازندران، گفت: شهدا زینت بخش محافل ما هستند.

این فرمانده دوران دفاع مقدس، به هجمه های فرهنگی و اقتصادی دشمنان اشاره و تصریح کرد: دشمن بداند با همان صبوری که شهدا داشتند ما نیز امروز در کنار مقام معظم رهبری در برابر انحرافات استقامت می کنیم.

میرشکار، با بیان اینکه دشمن جنگ فرهنگی و اقتصادی به راه انداخته تا مردم را خسته کند گفت: اگر می خواهید در کنار شهدا باشید باید بصیرت سیاسی و معرفت دینی خود را بالا ببرید.

وی وصیت نامه شهدا را اعتبار نامه هشت سال دفاع مقدس دانست و تاکید کرد: مردمی که به بیمارستان امام خمینی(ره) ساری مراجعه می کنند مردمی عادی هستند لذا اگر خوشحال از این مرکز خارج شوند، شهدا نیز خوشحال می شوند.

میرشکار به بیان تفاوت شهدا با سایر انسانها پرداخت و افزود: شهدا دستورات الهی را اطاعت کردند و عالم را محضر خدا یافتند و خداوند نیز آنها را نزد خود گرامی داشته است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس، با اشاره به اینکه شهدا، شهوت و شهرت را به دور انداختند و در رسیدن به اهداف خود از جان و مال خود گذشتند، تصریح کرد: اگر امروز از یادوراه شهدا درس عبرت نگیریم و قدرت طلبی، شهرت طلبی و مال طلبی را از خود دور نسازیم، باید بدانیم شهدا را نشناختیم.

میرشکار ادامه داد: کسانی که برای حفظ قدرت تلاش می کنند و حاضرند قرآن را زیرپا بگذارند در واقع شهدا و اهداف آنها را به درستی نشناختند و درک نکردند.