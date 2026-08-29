به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه لبنانی المنار، منابع صهیونیستی اعلام کردند که تلآویو به دلیل ترس از پاسخ موشکی و پهپادی ایران و همچنین فشارهای آمریکا، از طرح هجوم گسترده به بلندیهای«علیالطاهر» در جنوب لبنان صرف نظر کرده است.
رسانه صهیونیستی «معاریو» به نقل از یک منبع امنیتی اسرائیلی مدعی شد: تلآویو در حال حاضر قصد ندارد از مناطق اطراف تپه های «علیالطاهر» در جنوب لبنان عقبنشینی کند.
این منبع امنیتی ادعا کرد: نیروهای اسرائیلی بیش از دو ماه است که دهها تن از نیروهای حزبالله و تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران ایران را در داخل تأسیسات زیرزمینی این منطقه محاصره کردهاند.
منبع مذکور مدعی شد: بلندیهای علیالطاهر بر یک مرکز فرماندهی و کنترل بزرگ زیرزمینی متعلق به حزبالله اشراف دارد و نیروهای اسرائیلی مسیرهای دسترسی به آن را زیر آتش زمینی و هوایی گرفتهاند و برنامهای برای خروج از منطقه و اجازه دادن به خروج این نیروها ندارد.
با این حال، این منبع امنیتی به ترس و تردیدهای تلآویو اشاره کرد و گفت: اسرائیل نگران است که حمله همهجانبه و گسترده به این تأسیسات، به واکنش پهپادی یا موشکی ایران منجر شود و این مسئله میتواند با پاسخ متقابل اسرائیل، مجدداً دامنه جنگ را گسترش دهد.
وی اظهار داشت: همین نگرانیها در کنار فشارهای آمریکا برای ادامه فرآیند عقبنشینی از جنوب لبنان، موجب شده است تا ارتش اسرائیل به جای یک حمله بزرگ، دست به عملیاتهای محدود در منطقه علیالطاهر بزند.
این منبع در نهایت با اذعان به دشواری اشغال و حفظ طولانیمدت سرزمینهای لبنان تاکید کرد: اسرائیل چارهای جز عقبنشینی از جنوب لبنان ندارد.
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