مسير قرآن قوي و محكم است/ فعاليت 57 موسسه قرآني در كرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد آفتابی عصر دوشنبه در آیین اختتامیه جشنواره ملی سرودهای فارسی قرآنی آيات که در محل تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، گفت: قرآن كليد باب گنج پنهاني است كه در اختيار بشريت قرار گرفته است.

وي قرآن را كتاب هدايت در تمام عصرها دانست و افزود: زبان قرآن، زمان قوم يا گروه خاصي نيست و متعلق به همه است.

افتابي ادامه داد: هيچ عاملي در جهان نمي تواند مانع درك و فهم قرآن شود بلكه قرآن با زبان فطرت قابل درك بوده و اين زبان، زباني مشترك و عمومي است.

وي تصريح كرد: فطرت دروني تمام انسان ها قرآن را قبول دارد و مراد از زبان قرآن سخن گفتن به وسيله فرهنگ مشترك تمام مردم بوده كه همان فطرت است.

مدير كل ارشاد استان كرمانشاه، جشنواره ملي سرودهاي قرآني را كاري مشترك دانست و گفت: در اين جشنواره از ظرفيت هاي بالايي استفاده شده و فراخوان اين جشنواره شهريور ماه اعلام و حدود 20 مقاله به دبيرخانه ارسال شد .

آفتابي افزود: اين جشنواره زمينه پيشرفت، رشد و تعالي جوانان ، نوجوانان و... را فراهم و اميدواريم استمرار داشته باشد، وزارت ارشاد در اين مسير گام بزرگي برداشته است.

وي با اشاره به اينكه استان كرمانشاه در سال 89 تنها 8 موسسه قرآني فعال داشته است گفت: هم اكنون حدود 57 موسسه قرآني در كرمانشاه فعاليت مي كنند كه پيش بيني مي شود تا پايان سال به 60 موسسه ارتقا يابد.

آفتابي اعتبارات اختصاص يافته از سوي وزارتخانه براي اين منظور را 70 ميليون تومان اعلام كرد.

وي افزود: تنها اداره كل ارشاد و دبيرخانه فعاليت هاي قرآني متولي امور قرآني نيست بلكه مردم، ادارات، حوزه هاي علميه و دانشگاه ها در اين زمينه مسئولند.

مدير كل ارشاد استان كرمانشاه در پايان گفت: با تمام توان در خدمت قرآن و فعالان قرآني خواهيم بود و از هيچ تلاشي فروگذار نمي كنيم.

