جشنواره ملي سرودهاي فارسي قرآني آيات در كرمانشاه پایان یافت/ تجليل از 73 فعال قرآني

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه جشنواره ملی سرودهای فارسی فارسي قرآني آيات با حضور مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، معاون سياسي امنيتي استانداري كرمانشاه و جمعي از فعالان قراني از استان هاي مركزي، مشهد، لرستان و كرمانشاه عصر دوشنبه در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد.

در اين مراسم از هنرمندان قرآنی در بخش‌های سرود، شعر، آهنگ‌سازی و جمعي از حافظان، مربيان، فعالان قرآني و ...تجلیل شد.

هيئت داوران در بخش سرود گروه بسيج هنرمندان خراسان رضوي را به سرپرستي سيد مجتبي ذبيحي به عنوان برگزيده انتخاب و از گروه موعود دليجان از استان مركزي به سرپرستي مهدي رحيمي تقدير كرد.

هيئت داوران در بخش شعر امين شيرزادي از گروه موج كرمانشاه را برگزيده اعلام و مهدي رحيمي از گروه موعود دليجان و نسترن قدرتي از گروه آفتاب سمنان را شايسته تقدير دانست.

هم چنين در بخش آهنگسازي جليل شريعتمداري از گروه بسيج هنرمندان مشهد به عنوان برگزيده و هادي قديمي از گروه موعود دليجان، كامبيز اسدي از گروه نغمه كرمانشاه و امير جليليان از گروه موج كرمانشاه از سوي هيئت داوران مورد تجليل قرار گرفتند.

هئيت داوران در بخش سرود گروه نور اهل بيت لرستان به سرپرستي محسن ياراحمدي، گروه نغمه كرمانشاه به سرپرستي داوود لقابي، گروه موج كرمانشاه به سرپرستي وجيهه فتاحي و گروه آسمان مشهد به سرپرستي ميلاد قنبري را مورد تقدير قرار داد.

در اين مراسم از جمعي از فعالان قرآني چون حاج مرتضي بايست، واقف نمونه قراني كه منزل خود را وقف موسسه قرآني كرده، حامد شهيم قاري ممتاز كشوري، خانواده مرحوم حاج سعيد باقري، قاري ممتاز كشوري و ورزشكار نمونه، حاج مرتضي هاماني استاد پيشكسوت و مدير موفق قرآني، مهين كرمي مدير موفق قرآني، مهين نجفي مدير موفق قرآني، مهسا احمدي نوجوان حافظ كل قرآن و بهناز ليليان خبرنگار نمونه قرآني تجليل شد.

هيئت داوران از جمعي از مربيان برتر چون بهاره قاسمي، پرستو مرادي، فاطمه كهريزي، آمنه احمد زاده، شهين خاتمي، مهين جلالي، سميه غفوري فرد، افشين صفرياني، ثريا بهكام و سهيلا زادمير تجليل كرد.

و نهايتا هيئت داوران از قرآن آموزان برتر چون فايق فرامرزي حافظ كل قرآن، تحسين كرمي حافظ 20 جز و سارا رحيمي پور حافظ 20 جز تقدير كرد.

در اين مراسم برخي شركت كنندگان به اجراي سرود و خواندن شعر پرداختند.

فراخوان اين جشنواره شهريور سال 90 اعلام و پس از دريافت آثار تا آبان ماه سال جاري و بررسي كارشناسان درآيين اختتاميه برترين ها معرفي و تقدير شدند.





