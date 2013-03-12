قرآن كتاب عمل است/ عاملان به قرآن، امير نفس خود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال منكرسي شامگاه دوشنبه در آیین اختتامیه جشنواره ملی سرودهای فارسی قرآنی آيات که در محل تالار انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، گفت: قرآن معجزه آخر و تا بي نهايت است كه بسياري از اسرار هستي را براي ما بازگو مي كند.

وي افزود: امروزه بسياري از انديشمندان جهان بر روي اين كتاب الهي تحقيق كرده و آيات نوراني آن را مورد بررسي قرار داده اند.

منكرسي ادامه داد: آيات نوراني قرآن هزار و 400 سال پيش بر پيامبر عظيم الشان نازل شد اما آنچه كه در اين آيات و در آن زمان آمده امروزه از نظر دانشمندان به اثبات رسيده است.

وي تصريح كرد: از جمله مسائلي كه در قرآن به آن پرداخته شده بحث گسترش جهان بوده كه هم اكنون به حقيقت پيوسته است.

معاون سياسي امنيتي استانداري كرمانشاه گفت: هم اكنون قرآن در بسياري از دانشگاه هاي مطرح و معتبر دنيا تدريس مي شود.

وي قرآن را كتاب زندگي و حيات دانست.

منكرسي در بخش ديگر از سخنانش به معرفي استان كرمانشاه پرداخت و گفت: كرمانشاه شهر پهلوانان است و پهلوانان زيادي اعم از پهلوان اقتصادي، سياسي و معنوي در آن زندگي كرده و مي كنند.

وي از انفاق كنندگان مال و واقفين به عنوان پهلوان اقتصادي ياد كرد و گفت: حاج شريف معتضدي ها كه بزرگترين وقف بعد از خراسان رضوي را انجام داده، دكتر جعفري كه مريض هاي خود را رايگان مداوا و يا حتي پول داروي آنها را نيز تقبل مي كرد از جمله اين پهلوانانند.

معاون سياسي امنيتي استانداري كرمانشاه با اشاره به شهداي اين ديار گفت: كرمانشاه پهلوانان معنوي اي نيز دارد كه جان خود را در راه اسلام و وطن داده اند و اينان كساني جز شهدا، ايثارگران و جانبازان نيستند.

منكرسي نقش قرآن در اين مرام پهلواني در بين كرمانشاهيان را بسيار مهم ارزيابي كرد و گفت: كرمانشاه پر است از بزرگمرداني كه در مسير قرآن و خدا گام برداشته اند.

وي عمل به قرآن در تمام امور زندگي را ضروري دانست و گفت: قرآن فقط براي قرائت بر سر مزار نيست بلكه كتاب راهنماي زندگي است كه بايد آن توجه ويژه و از آيات آن در مسير زندگي بهره ببريم.

منكرسي در پايان با اشاره به پهلواناني چون تختي و پورياي ولي گفت: هر كس كه در راستاي قرآن قدم بردارد امير نفس خود است.