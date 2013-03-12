مديرعامل پتروشيمي خراسان تغيير كرد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خراسان در حالي كه كمتر از دو سال از انتصاب فرامند هاشمی‌زاده به اين سمت مي گذشت، محسن حبيب را به عنوان مديرعامل جديد اين شركت منصوب كردند.

محسن حبيب پيش از اين مديرعامل شركت سرمايه گذاري پتروشيمي و عضو هيئت مديره شركت شستا بوده و جزو بازنشستگان صنعت پتروشیمی است.

فرامند هاشمي زاده، مديرعمل سابق شركت پتروشيمي خراسان، خرداد ماه سال 90 جايگزين اسدالله رستگارپور شد؛ كسي كه به مدت 11 سال به عنوان رئیس مجتمع ومديرعامل شرکت پتروشيمي خراسان فعاليت مي‌كرد.

گفته می شود وی مجددا به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن آوران، پستی که قبل از انتصابش در پتروشیمی خراسان داشته، منصوب شده است.

مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل جدید و سابق پتروشیمی خراسان بدون حضور مسئولان استانی و خبرنگاران برگزار شده است.

شرکت سهامی پتروشیمی خراسان، بزرگ ترین مرکز تولید محصولات شیمیایی شمال و شمال شرق کشـور، در اردیبهشـت ١٣٧١ در بجنورد، مرکز خراسـان شمالی تاسیس شد و از خرداد ١٣٧٥ با آغـاز فعالیت‌های بهره‌برداری در فهرست بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور قرار گرفت.

این مجتمع ظرفیت تولید سالانه ٥٠٠ هزار تن محصول نهایی، دارای سه واحد تولیدی شامل واحدهای آمونیاک، کود اوره و کریستال ملامین است.

پتروشيمي خراسان در 17 كيلومتري شرق بجنورد و در مسير مشهد مقدس قرار دارد و داراي هزار و 500 نفر پرسنل است.

