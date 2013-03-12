به گزارش خبرگزاري مهر، پس از پايان رقابتهاي جام جهاني 2013 تهران رئيس جمهور با حضور در بين كشتي گيران ملي پوش به آنان وعده داد بزودي طي مراسمي مورد تقدير و تجليل قرار خواهند گرفت، در همين راستا مراسم ويژه اي فردا چهارشنبه برگزار و جوایزی به اعضای کادر فنی و کشتی گیران تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران اهداء می شود.

حسن رنگرز مشاور وزیر و نایب رئیس فدراسیون کشتی با تایید این خبر گفت: با پیگیری های صورت گرفته توسط محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان این مراسم فردا چهارشنبه برگزار و جوایزی به قهرمانان اهداء می شود.

تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در رقابتهای جام جهانی 2013 تهران به مقام قهرمانی و نایب قهرمانی رسیدند.