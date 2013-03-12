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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

حسن رنگرز خبر داد:

تجليل از ملي‌پوشان کشتی با حضور رئيس جمهور برگزار می‌شود

تجليل از ملي‌پوشان کشتی با حضور رئيس جمهور برگزار می‌شود

مراسم تقدیر از تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در جام جهانی تهران فردا چهارشنبه با حضور محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، پس از پايان رقابتهاي جام جهاني 2013 تهران رئيس جمهور با حضور در بين كشتي گيران ملي پوش به آنان وعده داد بزودي طي مراسمي مورد تقدير و تجليل قرار خواهند گرفت، در همين راستا مراسم ويژه اي فردا چهارشنبه برگزار و جوایزی به اعضای کادر فنی و کشتی گیران تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران اهداء می شود.

حسن رنگرز مشاور وزیر و نایب رئیس فدراسیون کشتی با تایید این خبر گفت: با پیگیری های صورت گرفته توسط محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان این مراسم فردا چهارشنبه برگزار و جوایزی به قهرمانان اهداء می شود.
تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در رقابتهای جام جهانی 2013 تهران به مقام قهرمانی و نایب قهرمانی رسیدند.

 

کد مطلب 2016937

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