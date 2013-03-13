امیدوارم شرایط بازگشت بنا فراهم شود/ احترام به بزرگان سرلوحه كار من است

عبدالله چمن گلی در گفت‌وگو در خصوص انتخابش به عنوان مربی ارشد تیم ملی کشتی فرنگی ایران، ضمن بیان این مطلب افزود: با حکم مدیر تیم‌های ملی، به عنوان مربی ارشد تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران انتخاب شده‌ام و تمام تلاش خود را به کار می‌برم تا با کار گروهی در این مسئولیت نتایج خوبی را کسب کنیم.

وی درباره محفوظ بودن جایگاه محمد بنا در تيم ملي و احتمال بازگشت این مربی موفق تاکید کرد: بنا در این مدت افتخارات بی‌نظیری برای کشتی فرنگی کسب کرده و در صورت بازگشت وی به تیم ملی، تابع تصمیم بنا خواهیم بود. ضمن اینکه با تاکید و اعتقاد رسول خادم، جایگاه بنا به عنوان مدیر فنی و سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به هیچ عنوان در اختیار فرد دیگری قرار نمی‌گیرد.

مربی ارشد تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به اینکه احترام به بزرگان و پیشکسوتان در سرلوحه كارهاي وي قرار دارد خاطرنشان کرد: من برای خدمت به کشتی فرنگی اين مسئولیت را برعهده گرفته‌ام و در این راه نیازمند همراهی تمامی جامعه بزرگ کشتی فرنگی هستم تا بتوانیم با خرد جمعی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود نتیجه خوبی را کسب کنیم.

چمن گلی در پایان گفت: پس از جلسه چند روز آینده با مدیر تیم‌های ملی، تکلیف برنامه‌های تیم ملی کشتی بزرگسالان ایران برای مسابقات آینده از جمله قهرمانی آسیا نيز مشخص می‌شود.