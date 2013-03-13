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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۳۱

چمن گلی در گفتگو با مهر:

امیدوارم شرایط بازگشت بنا فراهم شود/ احترام به بزرگان سرلوحه كار من است

امیدوارم شرایط بازگشت بنا فراهم شود/ احترام به بزرگان سرلوحه كار من است

مربی ارشد تیم ملی کشتی فرنگی ایران ضمن ابراز امیدواری کرد شرایط بازگشت محمد بنا به کشتی فرنگی فراهم شودو گفت: تلاش می کنیم افتخارات این رشته با برنامه ریزی مناسب و استفاده از نظرات تمامی بزرگان به خوبی تداوم یابد.

عبدالله چمن گلی در گفت‌وگو در خصوص انتخابش به عنوان مربی ارشد تیم ملی کشتی فرنگی ایران، ضمن بیان این مطلب افزود: با حکم مدیر تیم‌های ملی، به عنوان مربی ارشد تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ایران انتخاب شده‌ام و تمام تلاش خود را به کار می‌برم تا با کار گروهی در این مسئولیت نتایج خوبی را کسب کنیم.

وی درباره محفوظ بودن جایگاه محمد بنا در تيم ملي و احتمال بازگشت این مربی موفق تاکید کرد: بنا در این مدت افتخارات بی‌نظیری برای کشتی فرنگی کسب کرده و در صورت بازگشت وی به تیم ملی، تابع تصمیم بنا خواهیم بود. ضمن اینکه با تاکید و اعتقاد رسول خادم، جایگاه بنا به عنوان مدیر فنی و سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به هیچ عنوان در اختیار فرد دیگری قرار نمی‌گیرد.

مربی ارشد تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به اینکه احترام به بزرگان و پیشکسوتان در سرلوحه كارهاي وي قرار دارد خاطرنشان کرد: من برای خدمت به کشتی فرنگی اين مسئولیت را برعهده گرفته‌ام و در این راه نیازمند همراهی تمامی جامعه بزرگ کشتی فرنگی هستم تا بتوانیم با خرد جمعی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود نتیجه خوبی را کسب کنیم.

چمن گلی در پایان گفت: پس از جلسه چند روز آینده با مدیر تیم‌های ملی، تکلیف برنامه‌های تیم ملی کشتی بزرگسالان ایران برای مسابقات آینده از جمله قهرمانی آسیا نيز مشخص می‌شود.

کد مطلب 2017666

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