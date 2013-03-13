  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۵۶

رضایی مرد طلايی المپيك در گفتگو با مهر:

برای بازگشت به كشتی تابع مسئولان فنی هستم/ محمد بنا يك مدير واقعی بود

برای بازگشت به كشتی تابع مسئولان فنی هستم/ محمد بنا يك مدير واقعی بود

دارنده مدال طلای وزن 96 كيلوگرم كشتی فرنگی المپيك 2012 لندن با توجه به صدور احكام جديد رسول خادم گفت: برای بازگشت جدی به كشتی و حضور در اردوهای تيم ملی تابع تصميمات مسئولان فنی هستم.

قاسم رضايي در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تغییرات صورت گرفته در کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، ضمن بيان اين مطلب افزود: بعد از المپيك لندن تمرينات جدی نداشتم و به همان دليل با توجه به عدم آمادگي لازم نتوانستم در رقابتهای جام جهانی 2013 تهران، تيم ملی کشتی را همراهی كنم.

وي با اشاره به تغييرات اخير كادر فنی تيم ملي كشتي فرنگی افزود: محمد بنا يك مدير و مربی واقعی در كشتی ايران بود كه اميدوارم شرايط به گونه‌ای پيش رود كه در آينده‌ای نزديك باز هم شاهد حضور وی در راس امور كشتی فرنگی باشيم.

دارنده مدال برنز جهان در خاتمه اظهار داشت: برای استارت مجدد و حضور در تمرينات آماده‌‍سازی تيم ملي تابع تصميم كادر فنی هستم و اميدوارم بتوانم افتخارات المپيك لندن را در مسابقات مهم پيش رو تكرار كنم.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رسول خادم روز گذشته بهرام مشتاقی، عبدالله چمن‌گلی و علی اشکانی را تا پایان خردادماه سال آينده به عنوان سرپرست، مربی ارشد و مربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان منصوب كرد. ضمن اينكه حسين ملاقاسمی، رحيم علی‌آبادی و احد پازاج نيز به عنوان گروه مشاوران امور فنی كشتی فرنگی منصوب شدند.

کد مطلب 2017101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها