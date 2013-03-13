برای بازگشت به كشتی تابع مسئولان فنی هستم/ محمد بنا يك مدير واقعی بود

قاسم رضايي در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تغییرات صورت گرفته در کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، ضمن بيان اين مطلب افزود: بعد از المپيك لندن تمرينات جدی نداشتم و به همان دليل با توجه به عدم آمادگي لازم نتوانستم در رقابتهای جام جهانی 2013 تهران، تيم ملی کشتی را همراهی كنم.

وي با اشاره به تغييرات اخير كادر فنی تيم ملي كشتي فرنگی افزود: محمد بنا يك مدير و مربی واقعی در كشتی ايران بود كه اميدوارم شرايط به گونه‌ای پيش رود كه در آينده‌ای نزديك باز هم شاهد حضور وی در راس امور كشتی فرنگی باشيم.

دارنده مدال برنز جهان در خاتمه اظهار داشت: برای استارت مجدد و حضور در تمرينات آماده‌‍سازی تيم ملي تابع تصميم كادر فنی هستم و اميدوارم بتوانم افتخارات المپيك لندن را در مسابقات مهم پيش رو تكرار كنم.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رسول خادم روز گذشته بهرام مشتاقی، عبدالله چمن‌گلی و علی اشکانی را تا پایان خردادماه سال آينده به عنوان سرپرست، مربی ارشد و مربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان منصوب كرد. ضمن اينكه حسين ملاقاسمی، رحيم علی‌آبادی و احد پازاج نيز به عنوان گروه مشاوران امور فنی كشتی فرنگی منصوب شدند.