نخستين هنرستان فنی نمونه پسرانه استان مرکزی در ساوه راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر٬ ناصر احمدخانلو افزود: نمونه فنی «پرفسور حسابی» از ابتدای مهر سال آينده اقدام به جذب دانش آموز در دو رشته «الكتروتكنيك»٬ «ساختمان» و همچنين در پايه اول متوسطه عمومی از طريق آزمون ورودی خواهد کرد.

وی ادامه داد: آزمون ورودی هنرستان های نمونه همزمان با سراسر كشور 19 ارديبهشت ماه در ساوه برگزار خواهد شد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ساوه خاطر نشان کرد: ظرفيت پذيرش هنرستان فنی «پروفسور حسابی» 34 دانش آموز پايه اول متوسطه عمومی و 34 دانش آموز در سال دوم است.

احمدخانلو تصریح کرد: در حال حاضر دو هزار و 732 دانش آموز در 17 هنرستان فنی و حرفه ای و كارو دانش شهرستان ساوه مشغول به تحصيل هستند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ساوه در پایان گفت: در راستای توسعه ی هنرستان های فنی و حرفه ای و كار و دانش در حال حاضر 13 رشته ی فنی، 7 رشته حرفه ای و 28 رشته ی كار و دانش در هنرستان های ساوه به هنرآموزان تدريس می شود.