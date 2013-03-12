اعطای تسهیلات ارزان قیمت به دامداران کشور

سعید سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 100 میلیارد تومان از محل ماده هشت قانون هدفمند سازی یارانه ها بصورت وجوه اداره شده در اختیار این اتحادیه قرار گرفته که قرار شد 150 میلیارد تومان دیگر طبق دستور رئیس جمهور به آن اضافه شده است.

وی افزود: این مبلغ به 250 میلیارد تومان خواهد رسید که بعنوان بلاعوض به سرمایه صندوق توسعه دامپروری و تولیدات دامی که حدود 16 میلیارد تومان سرمایه اولیه داشت افزوده خواهد شد تا از محل این صندوق تسهیلات ارزان قیمت به دامداران اعطا شود.

سلطانی گفت: اتحادیه دامداران مطابق قانون تعاون سال 50 شکل گرفت و زیر مجموعه تعاون روستایی جهاد کشاورزی قرار گرفت که البته در قانون تعاون سال 70 تعاونی های کشاورزی از آن قانون مستثنی شد و قرار شد به ترتیبی که بیان می شود در زیر مجموعه تعاونی های روستایی عمل کنند.

وی ادامه داد: اتحادیه فعلی با 31 اتحادیه دامداری استانی 630 تعاونی شهرستانی و یک میلیون و 300 هزار دامدار اعم از صنعتی سنتی و دامداران دارای انواع دام نظیر گاو، گوسفند، شتر که 92 درصد شیر و گوشت کشور را تأمین می کنند تشکیل شد.

سلطانی افزود: اتحادیه دامداران کشور تشکل تخصصی بوده و در زمینه آموزشی، بازار یابی، پشتیبانی، اصلاح نژاد، برگزاری نمایشگاه ها، تأمین نهاده ها فعالیت دارد و در مجموع اهداف آن را می توان در سه موضوع کاهش هزینه دامدار، افزایش درآمد و اقتصادی نمودن تولید دامی خلاصه کرد.



