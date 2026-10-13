کشف ۴۹۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در استان مرکزی

محمدعقیل سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش قابل توجهی از کشفیات قاچاق سوخت در استان مرکزی مربوط به سوخت و فرآورده‌های نفتی است که از استان‌های مجاور و از طریق محورهای مواصلاتی اصلی و کریدورهای عبوری استان منتقل می‌شود.

وی افزود: در نیمه نخست سال‌جاری، بالغ بر ۴۹۸ هزار لیتر سوخت و فرآورده‌های نفتی شامل نفت‌گاز، بنزین و نفت سفید در استان مرکزی کشف شده که میزان کشفیات در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۷ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی از کشف ۱۳۵ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) خبر داد و تصریح کرد: این کشفیات با همکاری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق در سطح استان انجام شده است.

سلگی تأکید کرد: مقابله با جرایم اقتصادی نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، اصناف، اتحادیه‌ها و مجموعه‌های نظارتی است و پلیس امنیت اقتصادی نیز با رویکرد علمی و تخصصی، برخورد با جرایم اقتصادی و صیانت از حقوق بیت‌المال را با جدیت دنبال می‌کند.

«سامانه ۳۰۱۱۰» حلقه اتصال مردم و پلیس در مبارزه با مفاسد اقتصادی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی گفت: سامانه ۳۰۱۱۰ بستری برای دریافت اخبار، اطلاعات و مستندات مردمی درباره جرایم و مفاسد اقتصادی و تقویت مشارکت شهروندان در مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی است.

وی افزود: انتظار است شهروندان مرکزی گزارش‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز، سوخت، کالاهای اساسی، دام زنده، فعالیت خودروهای شوتی، زمین‌خواری، فرار مالیاتی، پولشویی، اختلاس، تخلفات بانکی و گمرکی و سایر جرایم اقتصادی از طریق سامانه ۳۰۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

سلگی تصریح کرد: مردم استان مرکزی می‌توانند اخبار خود را همراه با مستنداتی مانند عکس، فیلم، فایل صوتی، اسناد و موقعیت مکانی ارائه کنند و مشارکت آگاهانه مردم در گزارش فعالیت‌های مشکوک، نقش مهمی در شناسایی و پیشگیری از جرایم اقتصادی و صیانت از منابع عمومی دارد.