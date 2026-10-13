به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ابوالفضل کوده‌یی در اجلاس رؤسای بانک‌های مرکزی و وزرای اقتصاد گروه ۲۴ (G24) که در بانکوک تایلند با محوریت موضوع «هدایت اقتصاد جهانی به‌هم‌پیوسته در دنیای ازهم‌گسسته» برگزار شد، بر اهمیت تقویت همکاری‌های اقتصادی، افزایش تاب‌آوری جوامع و لزوم اصلاح نهادهای بین‌المللی برای رویارویی با پیامدهای سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه تأکید نمود.

وی با یادآوری پیوندهای عمیق و متقابل در عرصه اقتصاد جهانی، هشدار داد که رفتارهای یک‌جانبه منجر به تشدید چندپارگی اقتصادی، افزایش ریسک‌ها و فراگیر شدن نااطمینانی در فضای اقتصاد بین‌الملل می‌شود.

کوده‌یی با اشاره به اینکه روند جهانی‌شدن در دهه‌های گذشته دستاوردهای مهمی برای اقتصادهای گوناگون به همراه داشته و با ایجاد چارچوب‌های بین‌المللی توسعه یافته است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر، شتاب پیشرفت این روند با کندی و وقفه مواجه شده است. به باور وی، وابستگی‌های متقابل اقتصادی که باید پیش‌ران همکاری و رشد باشند، اکنون در برخی موارد به منشأ آسیب‌پذیری اقتصادها بدل شده‌اند.

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی با تأکید بر لزوم ارتقای ظرفیت‌های داخلی در کشورها، خاطرنشان ساخت که اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه به واسطه نقش‌آفرینی مؤثر در اقتصاد جهانی، قادرند تأثیرات عمیق‌تری بر شکل‌گیری نظم اقتصادی بین‌المللی داشته باشند.

وی از گروه ۲۴ به عنوان بستری کلیدی برای پیگیری این هدف یاد کرد و تغییرات در ساختار حکمرانی این گروه را لازمه افزایش اثربخشی در حمایت از حقوق و منافع اعضا برشمرد.

کوده‌یی در بخش دیگری از اظهارات خود با نگاه به ظرفیت‌های موجود برای گسترش همگرایی‌های منطقه‌ای، تأکید کرد: همگرایی منطقه‌ای می‌تواند عاملی بازدارنده در برابر مخاطرات ناشی از چندپارگی اقتصاد جهانی باشد. با این حال، تحقق چنین چشم‌اندازی نیازمند ایجاد نهادهای کارآمد و چارچوب‌های عملیاتی جهت تسهیل‌گری در تجارت، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و همکاری‌های فنی میان کشورهای مشارکت‌کننده است.

او هدف نهایی را نه توقف روند همگرایی، بلکه توازن‌بخشی و مقاوم‌سازی وابستگی متقابل میان کشورها دانست تا این پیوندها با کارایی بیشتری در مسیر توسعه پایدار قرار گیرند.

شایان ذکر است که در پایان این نشست، بیانیه گروه ۲۴ با مشارکت فعال و مؤثر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.