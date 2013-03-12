بازگشت نیروهای دورکار موزه ملی / ارتباط ایران با موزه لوور قطع نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله محمد پور در نشست برگزاری نمایشگاه آرایه ها و زیورآلات تاریخی که ظهر سه شنبه در موزه ملی ایران برگزار شد، گدرباره اینکه مدتی پیش برخی از کارکنان موزه از جمله امین اموال ها براساس تصمیم حمید بقایی، رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی دورکار شده بودند گفت: اکنون در موزه هیچ نیروی دورکار شده ایم نداریم و همه برگشته اند.

وی درباره اینکه در دوره ریاست وی، ارتباط موزه ملی ایران با موزه لوور نیز قطع شده بود، گفت: ارتباط با موزه‌ها بر اساس درخواست‌های طرفین انجام می‌شود و با رعایت ملاحظات این ارتباطات برقرار خواهد شد، درباره موزه لوور تاکنون درخواستی برای برقراری روابط نداشتیم اما این به آن معنی نیست که ارتباطات ما قطع شده است. همچنین با هیچ موزه بزرگ دنیا قطع ارتباط نیستیم و هر زمان درخواستی باشد بررسی شده و پیگیری می شود این ارتباط شامل موزه لوور هم خواهد شد.

رئیس موزه ملی ایران در پاسخ به اینکه در دوره ریاست بقایی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وظیفه پیگیری بازگشت الواح هخامنشی از آمریکا به عهده موزه ملی ایران گذاشته شد گفت: موزه ملی ایران پشتیبانی اقدامات کارشناسی بازگشت الواح را بر عهده دارد و اصل موضوع توسط واحد حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دست پیگیری است.

رئیس موزه ملی ایران درباره ساماندهی اشیاء مخزن موزه ملی ایران گفت: پروسه کشف و ساماندهی این اشیاء و انتقالشان به مخزن موزه ملی ایران پروسه بسیار طولانی است و در معاونت میراث فرهنگی به دنبال این هستیم که اشیاء تاریخی وارد سامانه "جام" شوند تا امکان پژوهش برای همه فراهم شود.

رئیس موزه ملی ایران درباره توسعه میدان مشق نیز گفت: باید مشکل مالی و کمبود بودجه برای خرید بناهای خصوصی در این محوطه برطرف شود به طوری که در حال حاضر با مسائل مالی و اقتصادی مواجه هستیم.

محمدپور درباره تاخیر در راه‌اندازی موزه دوران اسلامی نیز گفت: معاونت میراث فرهنگی مسئول راه‌اندازی موزه دوران اسلامی است و ما فقط بهره‌بردار هستیم و وقتی آماده شود به ما تحویل می‌دهند و ما هم موزه را تجهیز می‌کنیم.

وی از راه اندازی کمیته پژوهشی در موزه ملی ایران نیز خبر داد و در خصوص اداره موزه ملی ایران به صورت هیئت امنایی نیز گفت: سطح اعضای هیئت امنا از رئیس جمهور تا شهردار تهران است ، بطور کلی هیئت امنای این موزه منحصر به فرد است و از سال آینده این موضوع پیگیری‌ می‌شود.

محمدپور گفت: یکی از وظایف ما غنی سازی موزه های دیگر در استانهاست به همین دلیل اشیایی که مربوط به مناطق کشور هست و امکان معرفی آنها وجود دارد، برگشت داده می شود. به عنوان مثال برخی از اشیا، تزیینات بناهای تاریخی هستند که برای احیا به آن بنای مورد نظر انتقال داده می شود مانند کاشی های گنبد سلطانیه که به زنجان رفت. اشیای دیگر نیز پس از بررسی و پژوهش به استان خودشان بر می گردند مانند اشیای کشف شده از شهر سوحته که به موزه منطقه ای این شهر برگشت. اما روند اشیایی که باید در موزه های دیگر نمایش داده شوند زمان بر هستند و باید ساماندهی شوند.

وی از برگزاری نمایشگاهی از اشیای تاریخی در روز 12 فروردین 92 در کویت خبر داد و گفت:کارشناسان در موزه ملی در انتقال اشیای تاریخی چه در شهرهای داخل کشور و چه برای نمایش در خارج از کشور بسیار سخت گیر هستند و شرایط آب و هوایی و نگهداری از اشیا را بارها در سفرهای خود به مقصد مورد نظر بررسی می کنند بنابراین اگر یک شی شرایط انتقال از مخزن موزه را نداشته باشد، این شی به شهر مورد نظر نخواهد رفت. حتی این سخت گیری در انتقال اشیای از مخزن به سالن نمایشگاهی موزه ملی نیز انجام می شود.

اسدالله محمدپور گفت: موزه ملی ایران یکی از وظایفی که همواره برعهده داشته است پرداختن به مسائل پژوهشی و پژوهش در ارتباط با اشیاء تاریخی ناشی از حفاری های علمی بوده است که از این جهت با مراکز علمی داخلی و خارجی تعاملاتی انجام داده است. از این محل فعالیت های پژوهشی متعددی بر روی اشیاء انجام می شود که در قالب مقالات، انتشارات، کاتالوگ و سایر محصولات فرهنگی به علاقه مندان عرضه می شود. از گذشته نتیجه این پژوهش ها دست مایه تولید برخی از فیلم ها و غنی سازی مراکز علمی پژوهشی بوده و همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: موزه ملی ایران یکی از برترین موزه های دنیاست که به محل رجوع پژوهشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است به همین منظور خدماتی به دانشجویان، پژوهشگران و اساتید ارائه می کند.

محمدپور ادامه داد: کتاب زیورآلات گنجینه لرستان، کتاب دو جلدی مجموعه مقالات 80 سال باستان شناسی ایران و تجدید کتاب مسائل الممالک از جمله اقدامات اخیر پژوهشی این موزه بوده است.