کادر فنی تیم ملی ووشو ایران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق تصمیم مسئولان فدراسیون ووشو، حسین اوجاقی به عنوان سرمربی تیم ملی ساندای مردان و محمدرضا جعفری به عنوان مربی این بخش، توحید اسدیان به عنوان مربی تالوی مردان و سمیه میرانی به عنوان مربی تالوی بانوان برای هدایت تیم‌های ملی در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی انتخاب شدند. بازی‌های هبستگی کشورهای اسلامی خردادماه سال 92 در جاکارتای اندونزی برگزار خواهد شد که در بخش ووشو رقابت‌ها در سه قسمت ساندای مردان، تالوی مردان و تالوی زنان برگزار خواهد شد.