به گزارش خبرگزاری مهر، طراحان ایرانی می‌توانند با شرکت در این مسابقه و به کارگیری ذوق و خلاقیت خود این نمادهای تاریخی یا معاصر را برای دفتر و نوشت‌افزار کودکان و نوجوانان و حتی دانشجویان ایرانی طراحی کنند.



آثار باستانی، شخصیت‌های تاریخی، فرهنگی و حماسی، آیین‌ها، ترانه‌ها، لباس‌ها و تمامی عناصری که نمایان‌گر فرهنگ و هویت اصیل ایرانی، اسلامی باشد، می‌تواند دست‌مایه‌ی خلق این آثار قرار بگیرد.



بر این اساس روابط عمومی کانون با انتشار این فراخوان تاکید کرده است که این طراحی‌ها باید با سلیقه، علاقه‌ و نیازهای دانش‌آموزان و دانشجویان صورت گیرد و در عین حال بتواند با نمونه‌های خارجی موجود در بازار رقابت کند.



به گفته‌ی مدیرکل کانون استان البرز ، هدف از برگزاری این مسابقه تشویق خانواده‌های ایرانی به استفاده از تولیدات ملی و خرید محصولاتی است که بر روی آن به جای نمادهای خارجی، تصاویر و نمادهایی ایرانی حک شده باشد.



رمضانخانی در این زمینه توضیح داد که پس از برگزاری مسابقه و انتخاب طرح‌های برگزیده، دست به تولید دفتر و نوشت‌افزار با استفاده از این تصاویر خواهیم زد.

وی افزود: در این راه تمامی توان تولیدی کانون و تولیدکنندگان داخلی دفتر و نوشت‌افزار به کار گرفته خواهد شد در عین حال این اقدام می‌تواند تا حدی باعث ایجاد تعادل در قیمت این محصولات در بازار شود.



به گفته‌ی رمضانخانی در کنار این، بسیاری از مفاهیم ارزشمند دینی و ملی نیز از این راه در معرض دید دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی قرار خواهد گرفت.



بر اساس فراخوان منتشرشده در بخش طراحی دفتر، تصویرسازی روی جلد، صفحه‌های داخلی و ساختار و فرم کلی دفتر و در بخش طراحی نوشت افزار، طراحی فرمی انواع نوشت‌افزار و طراحی ساختاری و کاربردی این محصولات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.



بر همین اساس قرار است به سه برگزیده هر بخش به ترتیب 15، 10 و 7 میلیون و پانصدهزار ریال جایزه اهدا شود.



طراحان ایرانی برای ارسال آثار خود به دبیرخانه مسابقه تا روز 30 فروردین 1392 فرصت دارند تا این آثار را از طریق وبسایت دیزاین کمپ به نشانی www.designcamp.ir پایگاه مجازی طراحان ایرانی ارسال کنند.



داوری این مسابقه را تعدادی از طراحان مطرح کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و این پایگاه بر عهده خواهند داشت.

