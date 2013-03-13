اجرای طرح آرامش بهاری در 223 امامزاده مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، جت الاسلام ستار علیزاده اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن سال نو و آغاز تعطیلات نوروزی برنامه های ویژه سال نو قالب طرح آرامش بهاری از بیست و نهم اسفند در 223 بقعه متبرکه و امامزادگان استان آغاز و تا 15 فروردین ماه سال 92 ادامه خواهد داشت.

وی افزود: این طرح شامل برنامه های متنوع فرهنگی و مذهبی است که با توجه به شرایط خاص هر بقعه اجرا خواهد شد.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه مازندران با اشاره به ولایتمداری مردم این استان گفت : مردم مازندران اولین مردمان جهان در مقبولیت مکتب پر افتخار تشیع بوده اند و این از مهمترین دلایل حضور بیش از 1300 بقعه متبرکه در این استان است.

آماده سازی 800 زائرسرا بقاع متبرکه برای مسافران نوروزی

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به پذیرش زایران و مسافران نوروزی در امامزادگان استان گفت: 650 بقعه متبرکه و امامزادگان در مازندران از گردشگران و مسافران نوروزی پذیرایی می کنند.

حجت الاسلام حیدری گفت: بقاع متبرکه شهرستانهای بهشهر، ساری، نکا، قائم شهر، سوادکوه، بابل، بابلسر، آمل، محمود آباد، تنکابن، نور، نوشهر، رامسر، بلده، لاریجان دارای سوئیت و یا زائر سرا بوده که برای پذیرش مسافران نوروزی آمادگی کامل دارند.



وی افزود: امکانات لازم رفاهی در این اماکن برای اسکان مسافران فراهم شده و امامزادگان: عباس(ع) ساری، آستانه پهنه کلای ساری، قاسم(ع) ریحان آباد بهشهر، عبدالحق(ع) زیرآب، قاسم(ع) بابل، عبدالله(ع) آمل، محمد(ع) نور، محمد نبی(ع) علویکلا نوشهر، سید حسین(ع) شیرود، بسمل و آقا پلا سید(ع) رامسر از مهم ترین بقاع متبرکه دارای سوئیت و زائر سرا هستند.



ابلاغ برنامه سال 92 ادارات اوقاف

مدیر کل اوقاف مازندران از تدوین و ابلاغ برنامه سال 92 خبر داد و با اشاره به برنامه محور بودن این اداره کل گفت: اداره کل اوقاف مازندران همگام با دیگر ادارات کل اوقاف استانها و با تبعیت از سازمان اوقاف و امورخیریه برنامه های استانی را در تاریخ 21 اسفند ماه در سازمان مرکز تدوین کرده است.

وی افزود: این برنامه ها در حوزه های معاونت حقوقی، معاونت بهره وری اقتصادی، معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت توسعه و پشتیبانی اداری و حوزه حراست، تحقیق، روابط عمومی، فناوری- بازرسی است.

علیزاده گفت: این برنامه ها روز گذشته از سوی سازمان به این اداره کل ابلاغ شده و در حال حاضر توسط معاونت ها در حال تقسیم بندی برای ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستانها می باشد که طبق شرایط و ظرفیت های موجود شهرستانها این برنامه تقسیم بندی و در هفته آینده به ادارات تابعه ابلاغ می شود.

تعیین تکلیف موقوفه 185 هکتاری کلاک بهشهر

رضا علی زارع، معاون بهره وری اقتصادی اوقاف مازندران گفت: تعداد موقوفاتی که در سطح مازندران وجود دارد بیش از سیزده هزار موقوفه بوده و این موقوفات تاکنون شناسایی و اطلاعات آنان در سامانه جامع به ثبت رسیده است.

وی افزود: طبق اطلاعاتی که وجود دارد بیش از اینها در استان موقوفات بوده که شناخته شده نیستند و برای احیای آن نیاز به همکاری و همیاری همه دستگاههای دولتی – خصوصی و عموم مردم ولایتمدار استان می باشیم تا نیات واقفین را اجرا کنیم.

زارع اظهار داشت: تعیین تکلیف موقوفات از جمله برنامه های معاونت این اداره کل است که بصورت مستمر و دوره ای این موقوفات تعیین تکلیف می شوند.



تجدید 180 سند اجاره روستای زرندین سفلی نکا

حجت الاسلام ابوذر زارعی گفت: اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان نکا در راستای احیای موقوفات این شهرستان اقدام به اعزام کارکنان به روستاهای دارای موقوفه نموده است که در روز گذشته برای تجدید اجارات موقوفات به روستای زرندین سفلی اعزام شدند.

وی افزود: روستای زرندین سفلی شهرستان نکا دارای اراضی و املاک وقفی به مقدار 10 سیرمی باشد که مرحوم اسماعیل موسوی واقف خیراندیش و نیکوکار در گذشته اقدام به وقف اراضی و املاک خود نموده است و نیت خود را برای برپایی و اقامه عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) در آن روستای قرار داده است.

زارعی با اشاره به همکاری بسیار خوب شورای اسلامی روستای زرندین علیا گفت: با مستقر شدن نیروهای این اداره کل در مسجد صاحب الزمان(عج) مردم این روستا با استقبال بی نظیر از ساعات اولیه صبح نسبت به تجدید اجارات موقوفات خود اقدام نموده اند و این موضوع تا 6 غروب ادامه داشت.