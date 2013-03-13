خدمت به خانواده شهدا یک وظیفه همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سیدعلی حسینی در مراسم تجلیل از کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر ضمن قدردانی از خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اظهار داشت: عزیزترین و شریف‌ترین قشر جامعه، خانواده معظم شهدا هستند و بزرگ‌ترین افتخار نیز خدمت به خانواده شهدا است.

وی در ادامه بیان داشت: هرکس رضایت خانواده شهدا را جلب کند، خدا از او راضی است و خشم خانواده شهدا خشم الهی در پی دارد.

حجت الاسلام حسینی ادامه داد: بنیاد شهید شهرستان در خدمت خانواده شهدا هستند و باید همه توان ونیروی خود را درخدمت به خانواده شهدا قراردهد.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر گفت: بهترین خدمت‌گزاران به اسلام، انقلاب، مردم و امام، شهدا بودند که با افتخار به جبهه‌ها شتافتند و جان خود را در راه خدا دادند.

سیدعبدالعلی موسوی کراماتی افزود: خدمت‌گزاران شهدا در بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان با شوق و فداکاری در خدمت رسانی به خانواده شهدا و امور ایثارگران تلاش شبانه روزی دارند و بر خدمت صادقانه خود شکرگزار هستند.

وی گفت: همه ما اكنون وظیفه داریم كه فرهنگ ایثار و استقامت را به نسل‌های آینده انتقال دهیم تا دربرابر ترفندهای دشمنان مصون باشند.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون 20یادواره شهدا در شهرستان دیر به منظور تجلیل از خانواده شهدا و رزمندگان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پایداری در مقابل دشمنان اسلام برگزار شده است.

در پایان این مراسم از کارمندان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر با لوح وهدایایی قدردانی شد.