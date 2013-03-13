کشورهای منطقه باید برای حفظ صلح بدون مداخله خارجی مذاکره کنند

"پرزمیسلاو اوژیویچ" پژوهشگر خاورمیانه از دانشگاه "آدام میکیلیویچ" لهستان به خبرگزاری مهر گفت: همایش بین المللی خلیج فارس بسیار موفق بود و کارشناسان طی آن به نتایج خوبی دست یافتند. در این همایش بحث های مهمی مورد بحث قرار گرفت که از جمله مهمترین آنها حمایت تمام کشورهای منطقه از صلح و ثبات بود و در این میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نقش اصلی را ایفا می کنند.

وی افزود: به این منظور ایران و کشورهای عربی باید از هرگونه مداخله خارجی در مسائل منطقه و نیز روابط دو جانبه خود جلوگیری کنند. به نظر می رسد بهترین راه برای این کار، مذاکراه و گفتگو بین ایران و این کشورها بدون حضور طرف سوم خارجی است.

این پژوهشگر لهستانی تاکید کرد: موضوع دیگری که کارشناسان به آن توجه خاصی کردند تحولات بیداری اسلامی بود که همچنان ادامه داشته و موجب توجه ویژه به خاورمیانه شده است. این تحولات ابعاد مختلفی دارد و پیامدها و دستاوردهای آن نیز مستقیما متوجه مردم این منطقه است.

گفتنی است اوژیویچ در این همایش به موضوع "اسامی اطلاق شده به تحولات دو سال اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا" پرداخته و از دیدگاه زبان شناختی این اسامی را مورد بررسی قرار داد. به اعتقاد این پژوهشگر لهستانی نامیدن جنبش های مردمی این منطقه تحت عنوان "بهار عربی" صحیح نیست چرا که این نام نخستین بار توسط روزنامه نگاران به کار رفته و ریشه علمی ندارد از این رو نباید مورد استفاده محققان قرار گیرد.