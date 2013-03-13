به گزارش خبرنگار مهر، نخستين مجموعه‌ شعر ساره دستاران با نام «دلفين‌ها در خواب‌هايم شنا می‌كنند» از سوی نشر آموت منتشر می‌شود.

اين مجموعه شعر که در 108 صفحه گردآوری شده است، گزيده‌ای از شعرهای يك دهه‌ از شاعر را دربر می‌گيرد و در دو بخش با عناوین «هويج افتاد» و «ناگهان ابر در آينه» در این کتاب قرار خواهد گرفت. عنوان این كتاب هم از نام يكی از شعرهای آن انتخاب شده است.

به گفته دستاران شعرهای این مجموعه همگی از دغدغه‌های شخصی او در زندگی فردی و اجتماعی نشئت می‌گیرد و موضوع‌هايی از جمله تنهايی انسان، عشق و مسائل اجتماعی زمینه اصلی آن را تشکیل می‌دهد.

«دلفين‌ها در خواب‌هايم شنا می‌كنند» به تازگی مجوز نشر گرفته و اوايل سال آينده منتشر می‌شود.