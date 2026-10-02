به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عاشوری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه فومن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته انتظامی اظهار کرد: امنیت یکی از مهم‌ترین نعمت‌های الهی است که زمینه عبادت، فعالیت‌های اجتماعی، تحصیل، کسب‌وکار و آرامش مردم را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت تنها وظیفه مجموعه انتظامی نیست، افزود: امنیت با مشارکت و همراهی همه اقشار جامعه محقق می‌شود و خانواده‌ها، اصناف، دستگاه‌های اجرایی و عموم شهروندان در پیشگیری از جرائم و حفظ آرامش اجتماعی نقش دارند.

پلیس برای تأمین امنیت تا پای جان ایستاده است

فرمانده انتظامی فومن با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی نیروهای انتظامی گفت: کارکنان انتظامی در ساعات مختلف شبانه‌روز و در روزهای تعطیل و غیرتعطیل، برای تأمین نظم و امنیت مردم تلاش می‌کنند و در این مسیر عهد کرده‌اند تا پای جان برای آرامش و امنیت شهروندان خدمت کنند.

عاشوری با تأکید بر اهمیت خودمراقبتی در پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: خانواده‌ای که فرزند خود را به قانون‌مداری و رعایت هنجارهای اجتماعی هدایت می‌کند، کسبه‌ای که از محل کسب و اموال خود مراقبت می‌کند و دستگاهی که نسبت به حفاظت از مجموعه و امکانات خود اهتمام دارد، در حقیقت بخشی از فرآیند تولید امنیت در جامعه را بر عهده گرفته است.

وی افزود: پلیس در همه مأموریت‌ها، از مسائل کوچک تا موضوعات مهم، در کنار مردم حضور دارد و در حوزه نظم، امنیت و مسائل ترافیکی نیز وظایف محوله را با جدیت دنبال می‌کند.

برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی در چارچوب قانون

فرمانده انتظامی فومن با اشاره به مطالبه عمومی درباره رعایت هنجارهای اجتماعی و عفاف و حجاب گفت: موضوع رعایت هنجارهای اجتماعی یکی از دغدغه‌های مجموعه انتظامی است و پلیس در چارچوب قانون و ضوابط تعیین‌شده، اقدامات لازم را دنبال می‌کند.

عاشوری از انجام بیش از ۴۰۰ مورد تذکر لسانی در سطح شهرستان خبر داد و بیان کرد: در حوزه پلیس اطلاعات و امنیت و پلیس نظارت بر اماکن نیز بیش از ۵۰ تا ۶۰ واحد صنفی که در زمینه رعایت الزامات مربوط به حجاب و هنجارهای اجتماعی دچار تخلف بودند، مورد تذکر و برخورد قانونی قرار گرفتند.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی شهرستان افزود: مجموعه انتظامی فومن با حمایت دستگاه قضایی، موضوعات مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی را در چارچوب قانون با جدیت پیگیری خواهد کرد.

برخورد با اراذل و اوباش و نزاع‌های دسته‌جمعی

فرمانده انتظامی فومن همچنین با اشاره به مطالبه شهروندان درباره برخورد با اراذل و اوباش و عوامل ایجاد نزاع و ناامنی اظهار کرد: پلیس با تمام ظرفیت در برابر رفتارهایی که موجب سلب آرامش و امنیت مردم شود، ایستادگی می‌کند.

عاشوری ادامه داد: در چارچوب قانون و مقررات، اجازه نخواهیم داد افرادی با ایجاد درگیری، نزاع و رفتارهای هنجارشکنانه آرامش شهروندان را مختل کنند و این موضوع با جدیت در دستور کار انتظامی شهرستان قرار دارد.

وی با اشاره به جایگاه فومن و پیشینه فرهنگی و مذهبی این شهرستان گفت: مردم فومن همواره پای ارزش‌ها و نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و مجموعه انتظامی نیز خود را موظف می‌داند با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، از امنیت و آرامش شهروندان صیانت کند.

امنیت نیازمند همکاری مردم و مسئولان است

فرمانده انتظامی فومن با اشاره به شعار هفته انتظامی امسال گفت: تحقق امنیت و سربلندی کشور نیازمند مسئولیت‌پذیری و همکاری متقابل مردم و مسئولان است و هرچه همبستگی میان شهروندان و دستگاه‌های مسئول افزایش یابد، زمینه برای مقابله با آسیب‌ها و تهدیدها نیز بیشتر فراهم می‌شود.

عاشوری ضمن قدردانی از همکاری سپاه و نیروهای نظامی در تأمین امنیت، اظهار کرد: امنیت موجود در شهرها و مرزهای کشور حاصل تلاش مشترک مجموعه‌های مختلف نظامی، انتظامی و امنیتی و همراهی مردم است.

وی با تأکید بر ضرورت حل مسائل انتظامی از مسیرهای قانونی و مسالمت‌ آمیز افزود: شهروندان در صورت وجود هرگونه مشکل، ابهام یا مطالبه در حوزه انتظامی می‌توانند از طریق کلانتری‌ها و مجموعه انتظامی شهرستان موضوعات خود را مطرح کنند و مدیران و کارکنان انتظامی آماده پاسخگویی و خدمت به مردم هستند.

رعایت حجاب و پوشش اجتماعی مختص بانوان نیست

فرمانده انتظامی فومن در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع پوشش اجتماعی تأکید کرد: رعایت حجاب و الزامات اجتماعی تنها متوجه بانوان و دختران نیست و آقایان نیز باید در این زمینه به ضوابط و هنجارهای اجتماعی توجه داشته باشند.

عاشوری با اشاره به حضور مسافران و گردشگران در شهرستان فومن در فصل تابستان گفت: در این ایام مواردی از عدم رعایت ضوابط مربوط به پوشش اجتماعی از سوی برخی آقایان نیز مشاهده شد و لازم است همه افراد، فارغ از جنسیت، نسبت به رعایت هنجارهای اجتماعی اهتمام داشته باشند.

وی در پایان تصریح کرد: مجموعه انتظامی در هفته انتظامی تلاش می‌کند با ارائه خدمات بهتر، بخشی از همراهی و ایستادگی مردم را جبران کند و در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نقش مؤثرتری ایفا کند.