شرکت ۹ هزار نفر در فراخوان بیست و دوم جذب اعضای هیئت علمی علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر محمد جلیلی، رئیس مرکز جذب و امور هیئت علمی و نخبگان معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اعلام تمدید مهلت ثبت‌نام در فراخوان جذب هیات علمی گفت: در این فراخوان حدود ۹ هزار نفر شرکت کرده بودند که از این تعداد فقط حدود ۷۵۰۰ نفر موفق شده بودند مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند و کد رهگیری دریافت کنند و ثبت‌نام مابقی افراد به دلیل بروز مشکلاتی از قبیل قطعی برق و اختلال در دسترسی به اینترنت ناتمام باقی مانده بود.

جلیلی با اعلام اینکه مهلت ثبت‌نام بیست و دومین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و مؤسسات تابعه وزارت بهداشت به مدت یک هفته تمدید شد و این فرصت از شنبه مورخ ۱۱ مهرماه آغاز خواهد شد، گفت: در این فراخوان حدود ۹ هزار نفر شرکت کرده بودند که از این تعداد فقط حدود ۷۵۰۰ نفر موفق شده بودند مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند و کد رهگیری دریافت کنند و ثبت‌نام مابقی افراد به دلیل بروز مشکلاتی از قبیل قطعی برق و اختلال در دسترسی به اینترنت ناتمام باقی مانده بود.

وی ادامه داد: تعدادی از متقاضیان نیز علیرغم بارگذاری مدارک، نسبت به ذخیره نهایی ثبت‌نام اقدام نکرده بودند و فرایند ثبت‌نام نهایی نشده بود که این افراد هم عملاً از رقابت حذف شده بودند. بعضی از شرکت‌کنندگان هم که در فراخوان شرکت کرده بودند و کد رهگیری دریافت کرده بودند، بخشی از مدارک خود را سهواً یا به دلیل عدم دسترسی در بازه زمانی فراخوان، بارگذاری نکرده بودند که از آن جمله می‌توان به عدم بارگذاری مدارکی مثل کارت پایان خدمت و امثالهم اشاره کرد. این موضوع باعث حذف این افراد در مرحله غربالگری شده بود یا آنها را از برخورداری کامل از امتیازات در مراحل بعدی محروم می‌کرد. با تمدید مهلت فراخوان، این امکان برای این افراد فراهم شده است که نسبت به تصحیح، تکمیل یا نهایی‌سازی ثبت‌نام خود اقدام کنند.

رئیس مرکز جذب و امور هیئت علمی و نخبگان معاونت آموزشی وزارت بهداشت گفت: همچنین در فراخوان بیست و دوم،برخی از رشته‌محل‌های اعلام شده به‌خصوص در مناطق کمتر برخوردار، فاقد متقاضی بوده است و این در حالی است که تعدادی از متقاضیان پس از پایان مهلت ثبت‌نام الکترونیکی واجد شرایط شرکت در فراخوان شده‌اند. تمدید مهلت ثبت‌نام امکان شرکت افراد بیشتری در این رقابت را فراهم می‌کند.

وی در خصوص امکان ثبت‌نام و شرکت کسی که از اجرای تعهدات خود استنکاف نکرده‌اند، توضیح داد: تعدادی از متعهدین خدمت به دلیل برداشت متفاوت از مفهوم «استنکاف» که در آگهی فراخوان ذکر شده بود و تلقی آن به‌عنوان «عدم شروع تعهدات»، نسبت به ثبت‌نام در فراخوان اقدام نکرده بودند، در حالی که امکان شرکت دانش‌آموختگانی که وزارت بهداشت هنوز محلی برای گذراندن تعهدات آنها اعلام نکرده است، همانند فراخوان‌های گذشته، فراهم است.

جلیلی ادامه داد: در عین حال تعدادی نیز که هنوز تعهدات خود را به هر دلیل شروع نکرده‌اند در فراخوان شرکت کرده بودند و این موضوع می‌توانست باعث تضییع حقوق کسانی شود که با برداشت متفاوت از آگهی در فراخوان شرکت نکرده بودند. لذا این دسته از افراد هم اکنون این فرصت را دارند که در صورت تمایل در فراخوان شرکت کنند.

وی تأکید کرد: بدیهی است که فقط افرادی که از خدمت در محل تعیین شده خودداری کرده‌اند به عنوان مستنکف امکان شرکت در فراخوان را ندارند.

رئیس مرکز جذب و امور هیئت علمی و نخبگان معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به مجموع موارد مطرح شده گفت: با توجه به جمیع موارد فوق مقرر شد مهلت ثبت‌نام در این فراخوان به مدت یک هفته تمدید شود.

وی افزود: در این مهلت هم متقاضیان جدید امکان ثبت‌نام خواهند داشت و هم امکان ویرایش اطلاعات برای افرادی که پیش‌تر ثبت‌نام کرده‌اند فراهم خواهد بود و این دسته از متقاضیان می‌توانند چنانچه مدرکی در زمان ثبت‌نام بارگذاری نشده یا تازه به دست آنها رسیده است، آن را در سامانه بارگذاری کنند.

جلیلی تصریح کرد: این امکان شامل تمامی افراد، اعم از این که قبلاً کد رهگیری دریافت کرده‌اند یا نه، می‌شود. همچنین افرادی که پرونده‌شان در مرحله غربالگری اولیه به دلیل فقدان مستنداتی مبنی بر داشتن شروط اولیه اختصاصی و عمومی رد شده بود و پیامک عدم اولویت دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند مستندات مربوطه را بارگذاری کنند. بنابراین دسترسی کلیه افراد به سامانه کاملاً باز و فراهم است.

وی در ادامه با اشاره به برخی مطالب مطرح شده درباره این فراخوان گفت: با توجه به برخی مطالب غیرمستند و غیرمعتبر که بعضاً مطرح می‌شود، لازم است تأکید شود که رشته‌محل‌های اعلام شده و ظرفیت آنها تغییری نکرده و همان مواردی که در طی مهلت قبلی فراخوان وجود داشت، در دسترس همگان است.