امام جمعه موقت بجنورد: حجاب در محیط جامعه نیازمند اعمال قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمرتضی موسوی جاجرمی در خطبه‌های نماز جمعه بجنورد در مصلای امام خمینی(ره) با اشاره به مسئله حجاب و عفاف اظهار کرد: اگر فردی در محیط خصوصی خانه پوشش و حجاب واجب خود را در مقابل نامحرم رعایت نکند، تقوای فردی را رعایت نکرده اما قانون به سراغش نمی‌آید؛ اما اگر در محیط جامعه بی‌تقوایی کنیم، چون حقوق دیگران را پایمال و محیط جامعه را آلوده می‌کنیم، قانون و حکومت وظیفه دارد با اعمال قانون، جامعه را از آلودگی‌ها پاک کند.

وی افزود: در تمام کشورهای جهان برای جامعه و محیط اجتماعی قانون دارند، چه مسئله پوشش باشد چه مسائل دیگر، و باید در جامعه نظم و انضباط برقرار باشد.

امام جمعه موقت بجنورد با اشاره به فلسفه امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، پاکسازی محیط برای زیست مؤمنانه است و شرط مهم آن، تأثیرگذاری است؛ اگر تأثیر عکس داشته باشد، حرام است.

وی در ادامه با اشاره به فلسفه نماز گفت: قرآن می‌فرماید نماز مانع فحشا و منکرات می‌شود و امام خمینی (ره) فرمودند پرونده‌های دادگستری را بررسی کنید ببینید بیشتر متعلق به خانواده‌های نمازخوان است یا بی‌نماز. بر اساس آمار، در ماه مبارک رمضان جرم و جنایت به شدت کاهش می‌یابد.

حجت الاسلام موسوی جاجرمی با اشاره به فرمایش امام سجاد (ع) خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهید منکرات از جامعه برچیده شود، معروف‌ها را گسترش دهید؛ در محیطی که تقوای الهی باشد، خودبه‌خود منکرات برچیده می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ایام دفاع مقدس اظهار کرد: قبل از انقلاب، ایران در ذلت و خواری بود و شاه نوکر آمریکا بود و ثروت ملی غارت می‌شد؛ اما به محض پیروزی انقلاب، امام دستور تعطیلی سفارت اسرائیل و برافراشتن پرچم فلسطین را داد و فرمودند مسئله اول جهان اسلام، مسئله فلسطین است.

امام جمعه موقت بجنورد افزود: در هشت سال دفاع مقدس، مردم و جوانان در مقابل دشمن و حامیانش ایستادند و شکستشان دادند و امروز با اتکا به توان داخلی، به سلاح‌هایی دست یافته‌ایم که کمر ابرقدرت جهانی را شکسته است.

وی با اشاره به پیروزی‌های جبهه مقاومت تصریح کرد: آمریکا پس از ۲۳ سال اشغال عراق و ۲۰ سال اشغال افغانستان، با ذلت و خواری فرار کرد و آخرین پایگاهش در عراق تخلیه شد. نسل جدید حزب الله لبنان ۳۷۳ تانک و ۴۵۰ نفربر اسرائیل را منهدم کرده و یمن با قدرت از کشور خود دفاع می‌کند.

حجت الاسلام موسوی جاجرمی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی در دفاع مقدس و طول انقلاب خوش درخشیده و شهدای عزیزی تقدیم کرده است. شعار امسال «پلیس مجاهد ملت مبعوث، ایران سرافراز» است.

وی با اشاره به تفاوت نیروهای مسلح ایران با سایر کشورها خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح ما هم به سلاح تخصصی و هم به سلاح ایمان مسلح هستند و در آنها معنویت موج می‌زند. امام شهیدمان فرمودند وقتی تخصص با ایمان عجین شود، معجزه می‌کند.

امام جمعه موقت بجنورد در پایان با اشاره به توطئه‌های دشمن برای ایجاد اغتشاش در دانشگاه‌ها گفت: با هماهنگی همه دستگاه‌ها و روسای دانشگاه‌ها، از یک ماه قبل برنامه‌ریزی و پیشگیری انجام شده و شروع سال تحصیلی بدون مشکل خاصی برگزار شد و مشکلات صنفی نیز برطرف شد.