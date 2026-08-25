مجوز توسعه میدان نفتی سهراب مشروط به رعایت ضوابط است

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری ظهر امروز سهشنبه در بازدید از چاه شماره ۲ میدان نفتی سهراب واقع در تالاب هورالعظیم، روند حفاری این چاه را بررسی کرد.
وی در حاشیه این بازدید خطاب به مسئولان نفتی حاضر اظهار کرد: مجوز صادرشده برای این میدان، مشروط به رعایت ضوابط ابلاغی است و اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان موظف است بر عملکرد این طرح نظارت داشته باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به دغدغه فعالان محیط زیست افزود: در چهار میدان نفتی پیشین، برخی از شروط ابلاغی بهطور کامل محقق نشده و این موضوع برای فعالان محیط زیستی بیاعتمادی ایجاد کرده است.
انصاری تصریح کرد: انتظار میرود شرکت نفت به تمامی شروط مندرج در مجوز متعهد باشد و نظارت محیط زیست نیز با دقت و جدیت انجام شود.
وی ادامه داد: رعایت ملاحظات زیستمحیطی در اجرای طرحهای نفتی واقع در هورالعظیم ضروری است و توسعه فعالیتها نباید به تشدید نگرانیها درباره این تالاب منجر شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مسئولان نفتی، چاه شماره ۲ میدان نفتی سهراب اکنون در مرحله حفاری قرار دارد.
مجوز توسعه میدان نفتی سهراب شامل احداث ۶ محوطه سرچاهی است که هر یک سه هکتار مساحت دارند و ظرفیت حفاری سه تا چهار چاه نفت را خواهند داشت. این چاهها قرار است در منتهیالیه مخزن شماره یک تالاب هورالعظیم و در امتداد نقطه صفر مرزی احداث شوند.
تالاب مرزی هورالعظیم در جنوب غرب خوزستان واقع شده و بخشی از آخرین بازمانده تالابهای بینالنهرین به شمار میرود. از مجموع حدود ۳۰۰ هزار هکتار مساحت این تالاب، یکسوم در ایران و دوسوم در عراق قرار دارد.
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