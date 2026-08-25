برنامه آبرسانی روستاهای استان قزوین تا سال ۱۴۰۸ تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، داراب بیرنوندی ظهر سه‌شنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح تأمین آب آشامیدنی شهر کوهین و ۲۳ روستای منطقه قاقازان اظهار کرد: اجرای این پروژه یکی از طرح‌های مهم و گسترده حوزه آب استان است که تحقق آن با همکاری مجموعه‌های مختلف و همراهی دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر شد.

وی افزود: این طرح شامل حدود ۷۰ کیلومتر خط انتقال، حفر و تجهیز چهار حلقه چاه و احداث چهار ایستگاه پمپاژ است که یکی از این ایستگاه‌ها در محل برگزاری مراسم قرار دارد و خط انتقال آب از این نقطه به سمت روستاهای بوئینک و سپس حسام‌آباد و یحیی‌آباد امتداد پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ادامه داد: برای اجرای این طرح، مجموعاً ۶ هزار و ۹۵۰ مترمکعب ظرفیت ذخیره‌سازی آب ایجاد شده و تاکنون بیش از چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای اجرای بخش‌های مختلف آن هزینه شده است.

اجرای پروژه با مشارکت آبفا و بسیج سازندگی

بیرنوندی با اشاره به شیوه اجرای پروژه بیان کرد: این طرح به صورت مشارکتی و با استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف به اجرا درآمده و بخشی از عملیات توسط شرکت آب و فاضلاب و پیمانکاران بخش خصوصی و بخش دیگر با مشارکت سازمان بسیج سازندگی انجام شده است.

وی اضافه کرد: در بخش روستایی نیز تأمین آب روستاهایی از جمله بکندی، چاردانگه، اسفندآباد، اسلام‌آباد، فشاپویه، اسدآباد و مزرعه محمودی در برنامه قرار گرفت و بسیج سازندگی در اجرای این بخش از طرح‌ها مشارکت مؤثری داشت.

مدیرعامل آبفای قزوین با تقدیر از همکاری بسیج سازندگی خاطرنشان کرد: این مجموعه در پروژه‌های آبرسانی روستایی استان حضور جدی داشته و مشارکت آن در پیشبرد و سرعت گرفتن طرح‌ها قابل توجه بوده است.

۸۰ درصد اعتبارات آبفا به پروژه‌های روستایی اختصاص دارد

بیرنوندی با اشاره به پروژه‌های آبرسانی هفته دولت گفت: در این ایام ۴۸ پروژه آبرسانی در استان قزوین به بهره‌برداری می‌رسد که ۲۶ طرح از این تعداد در حوزه روستایی اجرا شده است.

وی افزود: با وجود اینکه بخش قابل توجهی از جمعیت روستایی استان تحت پوشش خدمات آب و فاضلاب قرار دارد، با تأکید دولت و استاندار قزوین، حدود ۸۰ درصد اعتبارات شرکت آب و فاضلاب استان به پروژه‌های روستایی اختصاص یافته است.

این مسئول تصریح کرد: برای تمام روستاهای استان برنامه مشخص آبرسانی وجود دارد و برای هر منطقه، زمان‌بندی و میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها مشخص شده است.

بیرنوندی ادامه داد: بر اساس منابع و اعتبارات پیش‌بینی‌شده، برنامه اجرای پروژه‌های آبرسانی روستایی تا حدود سال ۱۴۰۸ تدوین شده و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و مشارکت دستگاه‌های مختلف، این طرح‌ها را به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسانیم.

اجرای ۷۰ کیلومتر خط انتقال با همکاری دستگاه‌ها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با اشاره به دشواری اجرای پروژه‌های گسترده در مناطق روستایی گفت: اجرای خط انتقالی به طول ۷۰ کیلومتر در مناطق مختلف، به‌ویژه با وجود معارضان اجتماعی، بدون همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های محلی امکان‌پذیر نبود.

وی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مسئولان استانی، فرماندار، شهرداران و دیگر مدیرانی که در روند اجرای پروژه مشارکت داشتند، قدردانی کرد و افزود: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌ها نقش مهمی در عبور از موانع و تکمیل این پروژه داشت.

پیش‌بینی امکان انتقال آب طالقان به منطقه

بیرنوندی در ادامه با اشاره به مزیت‌های طرح آبرسانی کوهین و روستاهای قاقازان گفت: این پروژه علاوه بر تأمین آب پایدار برای روستاهای منطقه، منابع آب مورد نیاز شهر کوهین را نیز تقویت می‌کند.

وی افزود: در طراحی پروژه، امکان استفاده از ظرفیت انتقال آب از سد طالقان در آینده نیز پیش‌بینی شده است تا در صورت ورود آب این سد به استان، بتوان منابع آبی منطقه را نیز تقویت کرد.

مدیرعامل آبفای قزوین خاطرنشان کرد: با انتقال آب سد طالقان به استان، امکان استفاده از زیرساخت‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ موجود برای انتقال و رساندن آب به مناطق پیش‌بینی‌شده فراهم خواهد شد و این موضوع می‌تواند در تأمین پایدار آب منطقه مؤثر باشد.